Školky v Letovicích přivítají u zápisu nové děti

Letovice – Letovice čekají zápisy dětí do mateřských škol. Rodiče své předškoláky do některého ze tří městských zařízení přihlásí v úterý 7. května od osmi do patnácti hodin odpoledne.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

„Obecně závazná vyhláška města stanovuje školské obvody mateřských škol zřízených městem Letovice, rodiče však mají i nadále možnost podat žádost k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy," uvedli pracovníci radnice na webu města. Mateřské školy v Letovicích sídlí v Komenského, Čapkově a Třebětínské ulici.

Autor: Michal Záboj