Školáci si vydělávají na výlety i nové školní pomůcky. Sběrem papíru

Blanensko, Vyškovsko – Eva Veselá z Lipovce na Blanensku má dvě dcery. Druhačku a čtvrťačku v tamní základní škole. Obě se kromě učení a kroužků přes rok věnují ještě něčemu jinému. Sbírají papír. „Pomáhá celá rodina. Naposledy jsme pro každou sesbírali tři sta kilo papíru,“ pochlubila se žena.

Sběr papíru. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Stejným způsobem se snaží děti v ekologickém přístupu podporovat také další školy v regionu. A navíc získají peníze. V základní škole Erbenova v Blansku díky tomu koupili třeba interaktivní tabuli. „Sběr odvážíme několikrát ročně a vždy se účastní hodně žáků i rodičů,“ podotkla zástupkyně ředitelky blanenské školy Jaroslava Novotná.

Lipovecké děti jezdí i na výlety. „Byly v zábavním centru Bongo, před Vánoci jim škola pořídila pomůcky na pečení. Teď pojedou do Vyškova do muzea,“ přiblížila Veselá. Školy mezi sebou ve sběru papíru i soutěží.

Klání se koná v říjnu. Naposledy v něm lipovecká škola zvítězila. „Dohromady nám děti odevzdaly více než dvaadvacet tun papíru. Rok od roku je to více,“ uvedla zástupkyně ředitele školy v Lipovci Hana Buchtová.

Ve Vyškově sběr papíru organizují jinak. V základní škole Purkyňova jej mají dvakrát ročně, v říjnu a v květnu. „Výtěžek připadne spolku rodičů, který jej daruje škole. Dětem pak můžeme pořídit učební pomůcky nebo je poslat na výlet,“ upřesnil ředitel školy Luděk Höfer.

V Rousínově na Vyškovsku kromě sběru papíru děti třídí baterie, plasty a elektrospotřebiče. „Máme v každé třídě tašky, aby si na třídění žáci zvykli a brali to jako důležitou součást života,“ vysvětlil ředitel rousínovské školy Jiří Kyjovský. Za utržené peníze z papíru pak škola nakoupí například ceny do soutěží.

Co za odevzdaný papír koupili

• ZŠ Lipovec: výlet do zábavního centra, odpoledne na bowlingu, pomůcky

• ZŠ Erbenova Blansko: pomůcky, interaktivní tabule

• ZŠ Purkyňova Vyškov: výlety, učební pomůcky

• ZŠ Rousínov: ceny do školních soutěží

TEREZA HANUSOVÁ