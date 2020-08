První školní den? Včelaře Jakuba doprovodí celá rodina

Šestiletý Jakub Maňoušek z Adamova je začínající včelař. Příští rok už by chtěl stáčet svůj první med. Včelí motivy tak zákonitě nechybí na jeho školní tašce. S tou vyrazí mezi nové kamarády ve Svitávce, kde rodina dostavuje domek. „Taška je super. Dostal jsem ji na Ježíška. Do školy se moc těším, na kamarády a na paní učitelku. A taky na to, že se naučím číst,“ hlásí budoucí prvňák.

První školní den ho doprovodí celá rodina, pro kterou to bude velká událost. Do školky totiž půjde na novém místě také Jakubova čtyřletá sestra Adéla. „Bude to velká sláva. Na první školní den i na cestu do školkys naší dcerkou se moc těšíme. Půjdeme celá rodina, i babičky. Je to vzpomínka na celý život," usmívá se matka Soňa. Rodina má podle ní za sebou hektické měsíce. Stavba domku ve Svitávce se totiž kvůli epidemii koronaviru dostala do skluzu. Zatím proto bydlí u babičky v Kunštátu, odkud budou děti vozit do školy a školky ve Svitávce. „Už se těšíme, až budeme bydlet ve svém," přiznává žena. A jak se připravovali na první školní den syna Jakuba? Ještě je čeká návštěva papírnictví s dlouhým seznamem potřebných pomůcek. „Lahve na pití a boxy na jídlo budou muset být asi s obrázkem Spidermana. Pro jistotu je vezmu třikrát. Kluci dost často podobné věci ztrácí," směje se Maňoušková.

