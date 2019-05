Sloup /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Dvě velmi vzácné knihy doputovaly z Velké Británie do základní školy ve Sloupu na Blanensku. Jsou to česky psané válečné deníky bývalého příslušníka britského královského letectva (RAF) Zbyška Nečase-Pembertona. Ten část života prožil právě v obci v srdci Moravského krasu. Bývalý válečný hrdina zemřel loni ve věku 97 let v Anglii, kde je i pochovaný. Deníky odkázal Sloupským.

Dvě velmi vzácné knihy doputovaly z Velké Británie do základní školy ve Sloupu. Jsou to česky psané válečné deníky bývalého příslušníka britského královského letectva (RAF) Zbyška Nečase-Pembertona. Ten část života prožil právě v obci v srdci Moravského | Foto: Deník / Jan Charvát

Do školy je v pondělí přivezla jeho žena Rosemary Pemberton. „Zbyšek byl velmi skromný muž. Určitě by nestál o to, aby kolem předání deníků byl velký humbuk. Věřím, že škole a dětem poslouží při výuce. Z návratu do Sloupu mám smíšené pocity. Je to místo, kde manžel strávil část života. Na druhou stranu ve mně vyvolává smutek. Naposledy jsme tu byli ještě spolu. Je to čerstvé, zemřel před rokem,“ řekla Deníku vdova po letci s českými kořeny.