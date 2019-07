Olešná – Někdo má ve sklepě staré harampádí, nářadí nebo kola. Hana Korčáková z blanenské Olešné ho má plný vitamínů. A to doslova. Sklenice kompotů, naložených okurek, zeleninových směsí, hub, láhve sirupů a slivovice. Vše vlastnoruční domácí výroba.

Nechybí také brambory, česnek nebo nakládané zelí. „Mezi zavařovacími sklenicemi jsem vyrůstala a pomáhala mamince. Už tehdy mě to bavilo. Je to můj celoživotní koníček. Vracím se k tomu, co běžně dělaly naše maminky a babičky. Stále z maminčiných receptů čerpám,“ usmívá se žena, který pracuje jako učitelka zpěvu na Základní umělecké škole v Jedovnicích a živí se také jako zpěvačka.