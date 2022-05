Ve skleníku, který je volně přístupný, se lidé mohou nezištně starat o zasazené rostliny a následnou úrodu. Zalévat je i sklízet. Uvnitř ukrývá i pocitovou mapu, kde pomoci barevných špendlíků vyjadřují svůj vztah k určitým místům ve městě. „Lidé ve velkém reagují například na industriální plochy ve městě. Zajímá je také prostor na blanenském nábřeží, který má v sobě velký potenciál. Výsledky na podzim vyhodnotíme a uspořádáme panelovou diskuzi. Se zástupci města, sociologem, urbanistou a veřejností,“ doplnila pracovnice Galerie města Blanska.

Podle jejího kolegy Hynka Skotáka chtěli v dobrém popíchnout veřejnost a vzbudit zájem o veřejný prostor. „Spousta lidí vnímá veřejný prostor jako něco nedotknutelného a neměnného. Ostýchá se cokoliv změnit. Přitom v moderním městě by lidé měli změny respektovat a hlavně se o ně snažit. Na malém městě je to ale těžké. I to pro nás je ale velká výzva,“ uvedl.

Kolem skleníku na Wanklově náměstí se už prošel také jeden z místních Pavel Starý. Chápe, že ne každému se instalace může líbit. S hodnocením by ale ještě počkal. „Skleník je na náměstí do září, ne na pořád. Já jsem rád, za každý zásah do veřejného prostoru a nějakou aktivitu. Centrum města by mělo být živé, ne jen prostorem, kudy lidi projdou do práce a na nákup,“ nastínil svůj postoj muž.

Galerie města Blanska chce v projektu SITU uspořádat v průběhu roku komentované prohlídky města, workshopy pro děti i dospělé a autorská čtení. Vše je také směrováno k zářijové akci Zažít Blansko jinak.