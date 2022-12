Částečně fungoval jako komunitní zahrádka a zároveň byl sondou do veřejného života. A jak dopadla? To se lidé dozvědí ve středu od šesti hodin večer v blanenském kině, kde autoři zmíněný projekt představí a promítnou o něm film. Společně s příchozími a odborníky pak proberou téma umění ve veřejném prostoru. Vstup je zdarma. „Projektem SITU vystoupila Galerie města Blanska do veřejného prostoru. Nejvíc na očích byla instalace skleníku uprostřed náměstí. Skleněná stavbička vydržela od jara do podzimu a lidé se naučili zalévat jej a starat se o rostliny. Ohlasy, co se ke mně dostaly byly pozitivní, myslím, že hlavně rodiče s dětmi se opravdu záměrně chodili starat,“ uvedla vedoucí blanenské galerie Jolana Chalupová.