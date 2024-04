/FOTO, VIDEO/ Droba. Jedinečné valouny z lomu v Lulči na Vyškovsku položily základ nového pomníku pro zemřelé a nenarozené děti na hřbitově v Boskovicích na Blanensku. Těžká technika valouny přivezla v pondělí dopoledne a tři obří kameny ji díky svým tvarům a rozměrům daly pořádně zabrat.

„Původně jsme zvažovali použití žuly, ale sehnat tři srovnatelně těžké a tvarově podobné kameny byl obrovský problém. Zřejmě by se musely přivést z nějaké řeky ze zahraničí. Mluvilo se o Itálii. Proto se nakonec vybrala droba z lomu v Lulči. Není to daleko a navíc je použitý materiál spjatý s tímto regionem, což má také určitou symboliku,“ řekla Deníku při instalaci lulečských valounů Vladěna Koudelková ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic.

Právě tento spolek je iniciátorem a koordinátorem zmíněného projektu. Pietní místo nahradí v této části boskovického hřbitova stávající dětské hroby v neutěšeném stavu. Do budoucna by mělo sloužit jako klidné místo, kde rodiče nenarozeného nebo zemřelého dítěte najdou potřebné smíření a rozloučení. Hotové by mělo být v létě.

Tři kameny ještě postupně doplní skleněné bubliny. „Je to kontrast těžkého kamene a skla na vrcholu. V zadání neměla vyniknout nutně jen tragická linka, ale také místo pro smíření a pozitivní naladění. To právě symbolizuje sklo. Je to metafora pro mýdlové nebo bublifukové bubliny. Ty jsou pro mě odrazem dětské radosti a nespoutanosti, ale také zároveň křehkosti. Na skleněný povrch bychom ještě chtěli nechat nanést kov, aby vytvořil duhový efekt. Přesně jako na mýdlových bublinách,“ popsala vzhled a symboliku pietního místa autorka vítězného návrhu Pavlína Šváchová.

Multioborová umělkyně, žijící a pracující v Praze je mimo jiné držitelkou ocenění Best in design od Czech Design Award. Pietní artefakt navrhovali studenti výtvarných umění v Praze. Přijde na necelých 320 tisíc korun. Více než třetinu se Boskovickým podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Pět set korun poslala do sbírky například Jitka Popelářová. „Je to důležité místo pro rodiče a blízké, kteří přišli o dítě,“ okomentovala nedávno svůj dar žena.

Podle Vladěny Koudelkové jsou stávající dětské hroby z padesátých let již delší dobu v poměrně žalostném stavu. „Starali se o ně doposud v rámci dobrovolné pomoci starší lidé z farnosti, kteří na jejich alespoň zevrubnou údržbu fyzicky již nestačí a na jejichž přání se tohle téma začalo řešit,“ sdělila Koudelková

K zanedbaným hrobovým místům už prý nejsou evidovány žádné smlouvy. Osobně se setkali s příběhy lidí, kteří tam mají například sourozence. Ale přesné místo pohřbení již bohužel není známo a není možné je dohledat. „Záměrem bylo navrátit tomuto místu zpět důstojnost, kterou si bezpochyby zaslouží, což věřím, že by se mohlo povést,“ dodala Koudelková.

