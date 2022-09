Velkou na čtyřicet tun chtějí v Úsobrně držet v provozu co nejdéle to půjde. Jak dlouho, to však není v tuto chvíli jasné. „Bojujeme o každý den a o každou vyrobenou lahev,“ zhodnotil tíživou situaci obchodní ředitel firmy Radim Bondy.

Sklárna podle něj zaměstnávala kolem dvou stovek lidí. Aktuálně škrtají agenturní pracovníky a dělníky na dohodu. „Náš provoz je specifický. Potřebujeme pro něj kvalifikované pracovníky. Současné ceny energií jsou pro nás neudržitelné. Odrážet vše do koncových cen nejde. U vyrobené prázdné lahve se nyní dostáváme na cenu šedesát, sedmdesát korun. Tu si nikdo nekoupí. Ceny energií byly astronomické už koncem roku, ale srpnové zdražení na patnáctinásobek nás posílá ze hry,“ dodal Bondy.

Ve čtvrtek odstaví menší pec. To znamená konec výroby. „Vyráběli jsme v ní specifickou sklovinu. Dál to za těchto podmínek nejde. Nemáme zakázky. Sklárnu nejde vypnout a zapnout jako nějaký agregát, běží pořád. Velkou pec a zaměstnance chceme udržet co nejdéle to půjde. Výhled je v tuto chvíli do konce října. Uvidíme, co s tím případně udělá vláda a Evropská unie,“ uzavřel.

Firma P-D Refractories CZ vyrábějící mimo jiné i šamot do krbů a kamen ve Velkých Opatovicích je jedním z největších výrobců žárovzdorných materiálů. Za měsíc v opatovických halách spotřebují až sedm set tisíc kubíků plynu. Jde o takové množství, které by jeden průměrný rodinný dům spotřebovával asi čtyři sta let. „Ceny plynu nás významně ovlivňují. Máme sice nasmlouvané fixace až do roku 2024, ale stále musíme dokupovat a ceny stále rostou,“ řekl Deníku Rovnost nedávno ředitel firmy Jiří Kyncl.

Likvidace výroby

V konečném důsledku to znamená zvyšování cen výrobků. Větší problém by ale nastal při úplném zastavení dodávek tohoto paliva. Pro firmu by to znamenalo naprostou likvidaci výroby. Šamot vzniká ve výrobních pecích s teplotou přesahující tisíc stupňů. Bez plynu by tyto pece nemohly fungovat, navíc by se okamžitým přerušením výroby poškodily. „Máme i pece, které nelze odstavit ze dne na den. Potřebují postupně vychladnout, jinak by se zbortily,“ vysvětlil Kyncl. Zákazníci by pak museli nakupovat od firem například v Německu, pokud by je nepotkal podobný osud.

Tři výrobní závody má v Blansku společnost Pyrotek CZ. Aktuálně v nich zaměstnává asi 450 lidí. Celkem provozuje v pětatřiceti zemích přes šedesát závodů. Zabývá se především výrobou žáruvzdorných materiálů pro slévárny a hliníkářský průmysl. Podle jednatele Michala Strecka není v tuto chvíli kvůli extrémnímu nárůstu cen energií v existenčních problémech. Na Blanensku se aktuálně nechystá zásadně omezovat výrobu ani propouštět. „Ceny dodávek energií se nám podařilo zafixovat, ale to jednou skončí. Budu se opakovat, co zřejmě říkají i v jiných podnicích. Současný stav je neudržitelný. Nejsme v pozici skláren a jiných energeticky náročných podniků, které zavírají. Zakázky máme a náklady kontrolujeme. Část sanujeme ze zisků firmy, část nákladů se odráží v ceně pro zákazníky. Jiná otázka bude, pokud by došlo k dlouhodobému zastavení dodávek plynu. To bychom museli zřejmě některé části naší výroby omezit,“ poznamenal Streck.

Problémy ale podle něj nastanou, pokud se kvůli drahým energiím dostanou do úzkých klíčoví zákazníci jako například slévárny hliníku. „Naštěstí máme ale zákazníky po celém světě. Problém s drahými energiemi se v tuto chvíli týká hlavně Evropy,“ dodal.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se české předsednictví Evropské unie pokusí na pátečním jednání ministrů zemí Evropské unie odpovědných za energetiku vyjmout otázku zastropování cen plynu dováženého plynovody z Ruska. „Jde o rozumný záměr. Zastropování cen dováženého ruského plynu by totiž velmi pravděpodobně vedlo k tomu, že jej Rusko do unie přestane dovážet zcela. Nyní dováží do Evropské unie plyn tranzitním plynovodem přes Ukrajinu a také černomořským plynovodem TurkStream,“ uvedl Kovanda.