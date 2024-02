/FOTO/ Smutný pláč připomíná současná obleva na sjezdovkách na Blanensku. V Olešnici i v Hodoníně vleky ještě jedou, ale zásoby sněhu tam mizí doslova před očima. Na některých místech už prostupuje tráva a část svahů je bez sněhu úplně.

Sjezdovky na Blanensku drtí obleva. Provozovatelé vyhlížejí mráz. Na videu ski areál v Olešnici. | Video: Ski areál Olešnice

Ve skiareálu v Olešnici bylo v pondělí kolem poledne deset nad nulou. Tamní web hlásil na místě ještě šedesát centimetrů sněhu. Na hlavním svahu byl v provozu ale jen jeden ze dvou vleků.

„Pomu jsme z kapacitních důvodů vypnuli. Jezdíme dál, počasí nám nepřeje, ale děláme, co se dá. Provozní dobu jsme zatím neomezili. Teď tu máme lyžařské kurzy,“ řekla Deníku v pondělí spolumajitelka olešnického skiareálu Petra Bártová.

Nepříznivé počasí se podle ní promítlo do návštěvnosti. „Minulý týden byly jarní prázdniny, což bývá tradičně velmi silný týden. Tentokrát to bylo ale kvůli počasí slabší. Už teď registrujeme oproti minulým sezonám pokles. Uvidíme, ještě není konec. V polovině tohoto týdne má mrznout, tak rozhrneme zásoby technického sněhu na nejvydřenější místa,“ dodala Bártová.

V sousedním Hodoníně zrušili v pondělí večerní lyžování. Na tamní sjezdovce se tak od začátku týdne jezdí jen do čtyř hodin odpoledne. S napětím tam, podobně jako v Olešnici, čekají, co přinesou příští dny, kdy jsou hlášené teploty pod nulou.

„Když začne mrznout, okamžitě zasněžujeme a také rozhrneme po svahu ještě nějaké zásoby technického sněhu, co máme. V tomto počasí je úprava sjezdovky ale velká loterie. Sníh rozhrnete, zaprší, zafouká vítr a při těch teplotách co jsou, všechno okamžitě ze svahu steče," řekl za provozovatele hodonínského ski areálu Vlastimil Jílek.

Sjezdovky na Blanensku drtí obleva. Provozovatelé vyhlížejí mráz. Na snímku ski areál v Hodoníně.Zdroj: Se souhlasem Vlastimila Jílka

A dodal. „Funguje to jako teplý fén. Navíc se z okolních lesů a holých polí nafoukají na svah prach a nečistoty. A to jsme do jeho úpravy, aby na něm technický sníh vydržel co nejdéle, investovali několik milionů korun.“

Při oblevě a dešti v uplynulých dnech ztratili Hodonínští na některých částech sjezdovky až osmdesát centimetrů umělého sněhu. „Nechceme brečet. Bojujeme a pracujeme s tím, co je. Teď tu máme nasmlouvané školy na kurzy a chceme jim v rámci možností vytvořit co nejlepší podmínky. Doufáme, že se počasí ještě spraví a zima se vrátí. Klíčové budou následující dny,“ dodal Jílek.