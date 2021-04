/FOTO, VIDEO/ Klap, klap, klap. Prostranství před kostelem svatého Martina v Blansku rozeznělo v pátek v pět hodin odpoledne klapání. Blanenští skauti v kruhu s dřevěnými nástroji připomenuli dávnou velikonoční tradici.

| Video: Deník/Jan Charvát

Podle ní na Zelený čtvrtek odlétají po odeznění modlitby zvony do Říma. Jejich zvuk až do Bílé soboty nahrazuje právě lomoz klapaček a řehtaček. Mají symbolizovat utrpení Ježíše Krista při jeho křížové cestě. „Já jsem byl klapat poprvé. Tradice by neměla padnout ani v dnešní obtížné době spojené s epidemií koronaviru. I když jsou různá omezení, tak jsme se snažili splnit vše tak, aby se mohlo klapat,“ řekl Deníku jeden z blanenských skautů Pavel Kubík.