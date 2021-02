„Odbor správy majetku a odbor tvorby a ochrany životního prostředí musí prověřit, jaký prostor by byl v této lokalitě k dispozici. A za jakých podmínek,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Podle jednoho z místních skateboardistů Radka Přibyla jsou se zástupci města v kontaktu. „Nedávno jsme byli na schůzce na radnici. Městu zbyla v rozpočtu nějaká částka. Tuším, že to byly dva tři miliony, za které by se dal skatepark ještě letos rozestavět. Co mám informace, má se na tu lokalitu zpracovat studie a pak o výstavbě skateparku bude hlasovat zastupitelstvo,“ řekl Deníku muž.

Před časem odhadoval, že by výstavba betonového monolitu s překážkami vyšla přibližně na pět milionů korun. „Rádi bychom, aby tam byly překážky podle moderních trendů. A také aby skatepark mohli využívat jezdci všech úrovní. Od začátečníků po pokročilé, včetně jezdců na kolech BMX,“ dodal Přibyl.

Skatepark s kovovými překážkami už sice v Boskovicích před lety fungoval v Mánesově ulici, po stížnostech místních na hluk ho ale vedení města zrušilo. „V minulosti jsme navrhovali i lokalitu na takzvané Skautské louce vedle Červené zahrady. To ale nakonec padlo. Ve studiích na pozdější úpravy Červené zahrady s novými sportovišti se pak už se skateparkem nepočítalo,“ dodal Přibyl.