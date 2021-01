Kdy vleky opět pojedou, není v tuto chvíli s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie koronaviru, jasné. „Nasněženo máme. Otevřít můžeme okamžitě, čekáme jen na povolení. To je však zatím v nedohlednu,“ uvedl za provozovatele hodonínské sjezdovky Jílek.

Na svahu už při úpravě sněhu využívají novou špičkovou rolbu. Dvojnásobný je díky druhé čerpací stanici a novým sněhovým dělům výkon zasněžovacího systému.

„Získali jsme povolení na odběr povrchové vody z původních dvanácti litrů za vteřinu na čtyřnásobek. Nevyužíváme ho ale zatím naplno. Jsme někde na pětatřiceti litrech. Pod svahem jsem vybudovali také nový objekt s modernější půjčovnou lyží a zázemím pro lyžařskou školu,“ vyjmenoval Jílek.

I přes nejistou budoucnost chtějí v Hodoníně investovat do areálu i v příštích letech. Po letošní sezoně nechají vyměnit čtyřicet let teleskopický vlek. Nahradí ho dvoukotva. „Zároveň jsme rozjeli přípravu výstavby dvousedačkové lanové dráhy. Ale to není akce na rok. Projektovou dokumentaci máme hotovou, budeme jednat s úřady. Je k tomu potřeba změna územního plánu. Současnou sjezdovku bychom chtěli prodloužit na osm set metrů,“ dodal Jílek.