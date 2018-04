Singletraily? Na kole nově bez obav z hladu

Blanensko, Vyškovsko – Na zajímavý terén, adrenalinovou jízdu a krásy přírody lákají cyklisty singletrailové stezky. Na Blanensku jsou dvě, v boskovickém Sportparku a Jedovnicích.

Singletrail. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Singletraily jsou úzké stezky vybudované v přírodě. Nikdy nevedou dlouho rovně, příliš z kopce ani do kopce. Ve světě jsou podobné trasy běžné. Používá se pro ně ale název singletrek. Cyklostezky v Boskovicích ráda využívá i Veronika Chloupková z Doubravice nad Svitavou. „Záleží na počasí, ale když je pěkně, jsem tam v sezoně téměř každý víkend,“ popsala žena.

V druhém největším městě Blanenska si pro nadšence do nové sezony připravili novinky. Nadšenci tam dosud mohli využívat například myčku kol, samoobslužný cykloservis nebo dětskou cykloškoličku. „Letos přibude půjčovna horských kol, půjčovna nordic walking holí a stánek s občerstvením,“ vyjmenoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Novinky na singletrailechSportpark Boskovice

• délka 9,6 kilometrů

• půjčovna horských kol

• půjčovna nordic walking holí

• stánek s občerstvením

Singletrail Moravský Kras Jedovnice

• délka 28,5 kilometru

• 2 nové okruhy v Mariánském údolí

Bikrosové hřiště Vyškov

• délka 350 metrů

• úprava povrchu po zimě



Cyklisté nové služby v tamním sportparku vítají. „Je to skvělé, těším se hlavně na stánek s občerstvením. Už si nebudu muset brát svačinu s sebou nebo hladovět,“ těší se Chloupková.



V loňské sezoně se na tamní trať vydalo pět a půl tisíce příznivců adrenalinové jízdy na kole. „Potkávám tam hodně lidí. Trať je totiž nenáročná, vhodná pro amatéry i děti,“ sdělil Petr Koudelka z boskovického Cyklotýmu Moravec.



To potvrdila také cyklistka Chloupková. „Trať je celkem snadná, při troše opatrnosti ji na kole projede každý. Uvítala bych i náročnější trasu,“ dodala žena. Podle cyklisty Koudelky budou cyklisté s boskovickou radnicí jednat o propojení a rozšíření stezky o obtížnější trať.



K MARIÁNSKÉMU ÚDOLÍ



Adrenalinovou jízdu si příznivci užijí i na třech různých okruzích singletrailové trati v Jedovnicích, a to už druhý rok. Ty jsou dlouhé osmadvacet kilometrů a byly první na jižní Moravě. Teď se mají navíc ještě rozšířit. „Začátkem května otevřeme nový úsek do Mariánského údolí, jsou to dva z celkem tří okruhů,“ uvedl jednatel spolku Singletrail Petr Vaněk. Na dvanáctého května chystají také cyklistické závody pro děti.



Jedovnickou trať si ročně projedou tisíce cyklistů. „Za loňskou sezonu tam vyrazilo asi pětačtyřicet tisíc lidí,“ vyčíslil Vaněk.

Doplnil, že trať je zatím zavřená, spolek čeká na vhodnější počasí, aby mohli odklidit popadané stromy.



Ve Vyškově podobnou stezku zatím nemají. Lidé využívají bikrosové hřiště, které má podobné překážky jako singletrail, ale jde o uzavřený okruh. Navíc je určený pouze pro horská kola.

TEREZA HANUSOVÁ