Kvůli velkému počtu autobusů a také pohybu stavební techniky dělníci zmíněnou silnici mezi prudkými zalesněnými srázy provizorně na několik místech rozšířili. Někteří motoristé a hlavně cyklisté by byli rádi, kdyby se kromě opravy silnice rozšířila natrvalo. Úsek mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou totiž patří k nejvyhledávanějším cyklistickým trasám v kraji. K trvalému rozšíření však nedojde. Alespoň ne v dohledné době. „O rozšíření komunikace i pro cyklisty se zatím neuvažuje. Vzhledem k tomu, v jaké terénu vede, by to bylo velmi nákladné. Provizorně rozšířené úseky se po skončení výluky vrátí do původního stavu,“ informovala krajská mluvčí Alena Knotková.

Zároveň dodala, že krajští silničáři letos počítají s tím, že zadají diagnostiku vozovky a inženýrsko-geologický průzkum terénu. Před čtyři lety tam v blízkosti Adamova vybudovali dělníci obloukový most přes řeku Svitavu. Nahradil zchátralého předchůdce, po kterém auta jezdila desítky let bez větších oprav. Stavba vyšla na 21,5 milionů korun.