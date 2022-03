Krajští silničáři delší dobu opakovaně tvrdí, že na větší opravy zmíněné silnice nemají peníze. V minulosti už ale dělníci několik nejrizikovějších úseků opravili. Včetně opěrných zdí. Poblíž Adamova místo zchátralého a desítky let starého mostu postavili nový obloukový. Nebezpečných míst je tam však stále dost. „Klasika. Prostě se to začne řešit, až se tam stane neštěstí. Někdo skončí s autem v řece nebo nedej bože autobus s lidmi. Ta silnice už je v havarijním stavu dlouhé roky,“ řekl jeden z místních motoristů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Pozor změna v Adamově: výlukové autobusy pojedou do Brna nově přes Křtiny

Dotazy Deníku před startem roční výluky, zda silnice nápor těžké techniky a zvýšený provoz ustojí, nechali zástupci kraje bez odpovědi. Podobně jako dotazy, zda se v nejbližší době kromě odklonu části výlukové dopravy nechystají na této trase další omezení. Například její uzavření pro osobní auta nebo cyklisty. Zmíněný úsek totiž patří mezi nejrušnější cyklotrasy v kraji. „Víc budeme vědět příští týden v úterý, kdy se uskuteční další jednání,“ uvedla krajská mluvčí Alena Knotková.

Na špatný stav cesty silničáře opakovaně upozorňuje také adamovská radnice, která řeší četné stížnosti místních. Jedná se totiž o klíčové spojení ve směru na Brno. Adamovští věří, že se ji po skončení roční výluky podaří co nejdříve opravit. Nedávná jednání na kraji to naznačila. „Je tam nový most a část opěrných zdí. Rozumím, že vše nejde hned, jedná se o nákladné opravy. Na druhou stranu si myslím, že opravu budou silničáři řešit už po konci výluky. Silnice je v hrozném stavu. Rizikových míst je tam opravdu hodně a situace je rok od roku horší,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát.

Šéf silničářů Roman Horák doplnil, že kraj počítá s inženýrsko-geologickým průzkumem silnice včetně přilehlých skalních svahů, na který pak naváže projekt sanace. V čím dál horším stavu je díky průjezdům nákladních aut také průtah Adamovem a silnice Josefovským údolím ve směru na Křtiny. Dočkají se také po skončení výluky kompletní opravy?