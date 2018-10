Silnice je na zničení auta, vadí řidičům. V Pilském údolí začali s opravou mostů

Boskovice - Pohodlněji a bezpečněji projedou řidiči Pilským údolím u Boskovic. Silničáři tam totiž opraví zbývající rozbité úseky silnice a dva mosty. První část oprav stihnou ještě letos, zbytek přijde na řadu příští rok na jaře.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

Nový povrch cestáři položili na silnici v údolí před dvěma roky. Dva mosty a vozovky kolem nich ale nechali bez oprav. „Přes Pilské údolí si zkracuji cestu, když nechci projíždět přes město. Neopravené části jsou tak na zničení auta,“ popsala řidička Hana Kolmačková.

Stavební firma už začala opravovat první most blíž k městu. Původní konstrukci zbourá a do konce roku vybuduje novou. Dřívější esíčko u mostu nahradí přímější silnice. „Firma také položí nový povrch v úseku od mostu až do ulice Podhradí k bývalému pivovaru,“ upřesnil Miloš Bažant z krajské správy a údržby silnic.

Rekonstrukce druhého mostu přes Bělou začne příští rok na jaře. Obě stavby přijdou na asi pětadvacet milionů korun. Kvůli opravám platí do části údolí zákaz vjezdu.