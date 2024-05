Na nedávném setkání jihomoravského hejtmana Jana Grolicha s Deníkem se jeden z diskutujících Zdeněk Ženatý ptal, jak dlouho ještě bude pokračovat oprava silnice v úseku mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem. Už pětatřicet let to je podle něj stylem místo děr hrboly. Silnice tam vede přes Svárovskou alej stoletých lip, z nich část měla jít k zemi kvůli rekonstrukci silnice. Tu nakonec zablokovali aktivisté.

„V této lokalitě připravujeme také opravu úseku mezi Uhřicemi a Jevíčkem a drobné opravy mezi Velkou a Malou Roudkou a do Bezděčí. Letos v létě spravíme také rozbitý povrch na silnici od odbočky u Olomučan do Blanska a úsek mezi Vranovem a Šebrovem,“ nastínil nejbližší opravy šéf krajských silničářů v oblasti Sever Miloš Bažant.

„Jihomoravský kraj přišel o osmdesát milionů korun z evropských peněz, protože jsme se nedokázali dostat ke stavebnímu povolení. Do silnice je prorostlý kořenový systém, oprava není jednoduchá. Abychom opravili alespoň nějaké části, stáhneme žádost o stavební povolení a budeme silnici postupně opravovat. Zůstane jen stromová alej, kterou nesmíme vykácet a bez toho se v tom úseku nepohneme," podotkl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Podle Miloše Bažanta se připravuje přestavba nepřehledné křižovatky v Jedovnicích u tamní benzinové stanice. Nově má v této části třítisícového městyse vzniknout tříramenná křižovatka ve tvaru T. Krajští úředníci uvedli, že k přestavbě dojde nejdříve ve druhé polovině příštího roku. „Je to tam nepřehledné a nebezpečné místo. Věřím, že kraj na úpravu křižovatky sežene peníze a v blízké budoucnosti se ji povede uskutečnit,“ řekla Deníku již dříve jedovnická starostka Irena Žižková.

Opravy povrchu se má v letošním roce dočkat také průtah v Doubravici nad Svitavou. Tam se nedávno dělníci pustili do rozsáhlé opravy chodníků a částí obce se jezdí kyvadlově jen jedním pruhem. S omezením musejí řidiči počítat do poloviny prosince. „Jedná se zhruba o kilometrový úsek, který budeme soutěžit. Na opravu průtahu se budeme snažit sehnat peníze ještě letos. Odhadem to bude pěti milionů korun,“ upřesnil náklady Miloš Bažant.

Řidiči dlouhodobě kritizují rozbitou silnici mezi Lhotou Rapotinou a Boskovicemi. Tam podle Bažanta stále není jasno, jak to bude s takzvanou Boskovickou spojkou, takže oprava povrchu je v nedohlednu. Podobně je to i na silnici mezi Jedovnicemi a městysem Křtiny, kde vázne výkup potřebných pozemků k rekonstrukci vozovky a nových chodníků. Pod palbo kritiky je také cesta z přes Kotvrdovice do Senetářova, která je plný výmolů a asfaltových záplat. „Po létech slibů se po tom nedá vůbec jezdit. Denně tady projedou tisíce aut včetně kamionů. V Blansku a jeho okolí jsou opravené i silnice nižších tříd, tak snad by se mohlo už konečně dostat i na tuto krajskou silnici,“ popsal stav tamní silnice nedávno Zdeněk Hédl ze Senetářova.

Silničáři loni koncem roku na průtahu Kotvrdovicemi opravili zhruba dvě stě padesát metrů nejzničenějšího úseku za milion a půl korun. Podle Miloše Bažanta se opravy dočká i další úsek v této obci. Do kompletní rekonstrukce se silničáři nechtěli pouštět kvůli nevyřešené otázce ohledně nové kanalizace. Ta je však zatím v nedohlednu.

Silničáři také připravují rekonstrukci bezmála kilometrového průtahu Krasovou, který patří dlouhodobě k nejhorším na Blanensku. Zároveň chtějí opravit stávající chodníky a doplnit nové, vybudovat parkovací stání, přeložit inženýrské sítě, upravit odvodnění a doplnit veřejné osvětlení. Výhled je příští rok, záleží však, jak se podaří vypořádat potřebné pozemky. „Jedná se o společnou stavbu s obcí Krasová a náklady v rámci této realizace se odhadují na 44 milionů korun, včetně daně,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.