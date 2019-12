Bylo mi osmnáct a zanedlouho po školení jsem se ocitl v situaci, kdy skutečně šlo někomu o život. Stalo se to v únoru na fotbalovém turnaji dorostenců ve sportovní hale ve Svitávce. Pískal jsem tam jako rozhodčí.

Zkolaboval tam šestnáctiletý hráč. Nejblíž byl trenér pan Jaromír Korčák. Začal okamžitě s masáži srdce. Já volal záchranku. Přivolat ji chtěl ještě jeden pán, ale řekl jsem, že to beru na sebe. Už jsem s tím měl zkušenosti, když sestře bylo špatně.

Podle pokynů operátorky jsem pak přes telefon řídil oživování. S panem Korčákem jsme se při masáži srdce střídali. Pomáhali i další lidé. Snažil jsem se být pozitivní. Od začátku jsem věřil, že to dobře dopadne.

Záchranka přijela do deseti minut. Bylo to poprvé, když jsem byl u toho, že někomu šlo o život. Navíc to byl můj známý. Záchranářům se pak podařilo chlapce oživit a převezli ho do nemocnice. Později jsem si s ním psal. Dobře to dopadlo.

Štěpán Burgr, Skalice nad Svitavou