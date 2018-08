Siláci předvedou svaly. Roztáhnou dvanáctitunové auto, převrátí obří pneumatiku

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 13 300 Kč

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Pracovník úklidu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Křtiny č.p. 20 (domov pro seniory).Pracovní poměr na dobu určitou, Pracovní doba 12ti hod. směny v režimu krátký/dlouhý týden(po x út x pá x so x ne/ st x čt) v době od 6.00 do 18.00., Nabízíme příspěvek na dopravu a příspěvěk na penzijní připojištění., První kontakt na e-mail: ehanisova@geisler.cz popřípadě na telefonicky na čísle 736 688 840 ve dnech po - pá od 7.30 do 15.00 hod.. Pracoviště: Jiří geisler - místo výkonu práce křtiny, 679 05 Křtiny. Informace: Eva Hánišová, +420 585 152 337.