/FOTO, VIDEO/ Neobyčejné dobrodružství Zdeňka Slouky z Blanenska pokračuje. Nafukovací raft za pár korun, pojmenovaný po býkovi Ferdovi z jeho bývalé farmy, ho společně s parťákem Kurtem Lockwoodem už dopravil z Blanska na soutok řek Moravy a Dunaje. V polovině týdne po několikadenním čekání na nižší průtok, pak dvojice konečně poprvé vplula na cestě k Černému moři do evropského veletoku.

Setkání s prezidentem a nakládačka v klubu. Dunaj má švuňk, hlásí rafťák Slouka | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

Ze štreky dlouhé přes dva tisíce kilometrů tak zatím od začátku červan ukrojili jen nepatrnou část. „Jsme na cestě dvacátý den. Překonali jsme Gabčíkovo a plujeme po Dunaji dál. Je to obrovská řeka, ze které mám obrovský respekt. Víc jak z Kurtovy mámy. Popravdě, když jsem ho viděl poprvé, byl jsem podělaný strachy. Nechápu, jak tady mezi obřími loděmi a na tak velké řece můžou lidi jezdit na paddleboardech a nafukovacích člunech,“ pozdravil fanoušky ve videu na sociální sítí Slouka.

Dobrodruzi spluli za tři týdny na cestě z jihomoravského Blanska řeku Svitavu, Svratku, projeli Novomlýnskými nádržemi, poté je čekala řeka Dyje a následně Morava. Na soutoku s Dunajem pod slovenským Devínským hradem měli za sebou asi dvě stě kilometrů plavby. „Z celkového počtu dní jsme ale kvůli různým komplikacím pluli jen zhruba třetinu. Jinak se čekalo na břehu. V řece Dyji jsme totiž po průjezdu jezem utopili techniku za desítky tisíc korun. Nová dorazila až po několika dnech strávených v Břeclavi do tamní prodejny. Cestu živě streamujeme na internet, to bez techniky nejde,“ poznamenal dobrodruh.

Dalších šest dní pak dvoučlenná posádka strávila na soutoku Moravy s Dunajem v bratislavské městské části Devínská Nová Ves. Stopku jim vystavil rozvodněný Dunaj. „Udělali jsem si výlet na Devínský hrad, byla to paráda. Všem jako výlet vřele doporučuju, je odtamtud nádherný výhled. Potkali jsme náhodně také nového slovenského prezidenta Pellegriniho a prohodili s ním několik slov. Popřáli mu, ať mu to v nové funkci šlape a řekli, kam plujeme. Pak jsem si dal oblíbené lhotecké pivo a vyrazilo se zapařit do Bratislavy do klubu,“ popsal uplynulé dny Slouka.

Horečka, průjem a proražený člun. Dobrodruhy postavila na nohy česnečka od lidí

Na síti pak výlet do bratislavského klubu později okomentoval slovy „včera trochu mely skrze holky“. Fanouškům pak s rozbitým obličejem do dalšího streamu vyprávěl, že se asi někomu ve víru noci znelíbil a dostal nakládačku od tamních vyhazovačů. „Vlítli jsme do klubu a byla to paráda. Pak mě ale vyhazovači dotesali. Mělo to ale pořádný švuňk,“ připojil svoji oblíbenou hlášku, kterou zhusta používá v momentě, kdy má plavba do Černého moře spád a grády.

Na Dunaj si však s kolegou Kurtem několik dní netroufli i kvůli povodňové výstraze. „Dunaj vypadal po našem příjezdu šíleně. Jestli ho zkrotím, tak pak už zkrotím každou ženu. Má sakra švuňk. Největší obavu máme z velkých lodí a vln, které se tvoří po jejich průjezdu. Nevím, nevím jak to s naším člunem dáme. Budeme se jim snažit vyhýbat, ale bude to hodně obtížné. Cesta je ale i tak úžasná. Když člověk letí nebo jede busem na dovolenou, jen se rychle přemisťuje z bodu A do bodu B a rozhodně nezažije tolik, co my. Navíc s parádní podporou a ohlasem našich fanoušků. Jsou fantastičtí,“ dodal osmatřicetiletý muž.