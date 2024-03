VIDEO: Setkání s poezií. Školáci v Adamově ohromili porotu básničkami i klasiky

Přednést bezchybně básničku u tabule před celou třídou není jen tak. Stejně jako zvládnout monolog z tragédie Macbeth od Williama Shakespeara. A co teprve, když je to na okresní soutěži, vystoupení sleduje porota a ve hře je postup do krajského kola! Klobouk dolů před všemi školáky, kteří v adamovské základní škole v ulici Ronovská hodili ve středu dopoledne trému za hlavu a parádně recitovali.

Setkání s poezií. Školáci v Adamově ohromili porotu básničkami i klasiky. | Video: Deník/Jan Charvát