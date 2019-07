Obě strany se vypořádají mimosoudně. „Na zastupitelstvu jsme se shodli, že dáme přednost mimosoudnímu vyrovnání. Soudní spor se táhne od roku 2014 a žádná ze stran nemůže s pozemky plnohodnotně nakládat,“ uvedl kunštátský radní Marek Lepka.

Dohodu by měli Kunštátští schválit na nejbližším zasedání. Zřejmě ještě o letních prázdninách. Poté převedou zmíněné pozemky z města na kongregaci. Ta po převzetí pozemků stáhne podanou žalobu. A nebude po městu žádat finanční náhradu za dosavadní užívání zmíněných pozemků. „Soudní spor tím skončí, obě strany se navíc domluvily, že si nebudou vzájemně nárokovat dosavadní soudní výlohy. Po schválení bude jasné, co komu patří a kdo s čím může nakládat. Jsem přesvědčen, že městu to žádné komplikace nepřinese,“ dodal Lepka.

Na jednom z pozemků leží také sad Třešňůvka, který město v minulosti upravilo díky dotacím. „Aby město nemuselo vracet dotace, bude mít po dobu zbytku udržitelnosti tohoto projektu nájemní smlouvu s kongregací. Pozemky, které nám město převede, můžeme pronajímat nebo na nich budeme samostatně hospodařit,“ řekla generální přestavená kongregace sester Těšitelek Pavla Pichlerová.

Sestry Těšitelky jsou na Blanensku jedním z největších restituentů. V regionu požádali o 1 700 hektarů lesů. V Rozseči nad Kunštátem, Rudce, Tasovicích, Zbraslavci, Nýrově, Louce nebo Sebranicích. Podle generální představené kongregace jsou už tyto restituce na Blanensku uzavřené.

Kongregace naopak neuplatnila svůj restituční nárok na zámek v Kunštátu a přilehlé nemovitosti ve správě Státního památkového úřadu i města Kunštát. „Pokud budou kongregaci v restitucích vráceny pozemky poblíž zámku, tak je to v pořádku a nemáme s tím problém. Pro nás je důležité hlavně to, jak vlastník pozemky udržuje," uvedl kastelán kunštátského zámku Radim Štěpán.