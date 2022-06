Firma z Bořitova oslovuje věřitele zkrachovalé Sberbank. Bojují za své vklady

Stěžejním tématem je tak pro něj v regionu právě vyšší podpora spolkové činnosti. V minulosti pracoval jako vedoucí blanenského odboru komunální údržby. Se zástupci radnice se před časem dostal do právního sporu ohledně reorganizace na městském úřadu, po které přišel o vedoucí místo. Město se s ním nakonec vyrovnalo mimosoudně. Nedávno ho také vyslýchala policie ohledně anonymních emailů rozeslaných blanenským zastupitelům ohledně problematiky centrálního zásobování teplem. Starosta Blanska Jiří Crha na ně zareagoval trestním oznámením. „Já neměl nikdy problém s tím se podepsat a hájit svůj názor otevřeně. Nevole místních kvůli vytápění v Blansku je velká. Dotazy policistů mě překvapily, podnětu pana starosty nerozumím. Jako veřejná osoba by měl kritiku ustát,“ poznamenal před časem Sklář.

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Klikněte pro vyplnění ankety.Zdroj: Deník

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas, nebo kliknutím na logo výše.

V nadcházejících senátních volbách mají silné zastoupení Boskovice, kde svůj mandát obhajuje bývalá boskovická místostarostka Jaromíra Vítková. Je lídrem koalice Spolu a na Blanensku má oslovit také voliče občanských demokratů a TOP 09. Ještě nedávno se přitom spekulovalo, že by do bojů o senátorské křeslo mohl v regionu zasáhnout za ODS také blanenský starosta a krajský radní Jiří Crha nebo jeho partnerka a ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. Za TOP 09 pak letovický starosta Petr Novotný.

Za Piráty kandiduje politický nováček Filip Vítek z obce Kunice. S dosavadní senátorkou není v žádném příbuzenském vztahu. Profesně se věnuje vzdělávání dospělých. Živí se jako konzultant strategického rozvoje firem v oblasti lidských zdrojů. Starosty a nezávislé zastupuje starosta Kuřimi Drago Sukalovský. Svoboda a přímá demokracie nominovala Jiřího Rokose z Černé Hory. Vlastního kandidáta chce nasadit také hnutí Ano. Kdo to bude, však zatím není v tuto chvíli jasné. Za sociální demokracii zkusí voliče přesvědčit kunštátský starosta Zdeněk Wetter. Do senátních voleb na Blanensku naopak přímo nezasáhnou komunisté. Vlastního kandidáta nenasadí.

Do Rudice nepřijel autobus. Na Blanensku chybí řidiči

Do volebního obvodu číslo 49 spadá celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice a Vranov.