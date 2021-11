Sešlý klenot v centru Boskovic? Park se po desítkách let dočká obnovy

/FOTO/ Boskovičtí upraví park u zámeckého skleníku. Pětihektarová plocha je evidovaná jako kulturní památka a patří do městské památkové zóny. Poslední velké zásahy do tamní zeleně a zázemí se datují do druhé poloviny 70. let.

Zámecký park. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Charvát

Podle boskovického místostarosty Petra Malacha se má jednat o investici odhadem v řádu několika desítek milionů korun. Město chce práce rozdělit do několika etap. „Hrubý odhad nákladů na obnovu parku je v tuto chvíli kolem čtyřiceti milionů korun. Ale může to být i výrazně méně, je to jen nástřel. S pracemi bychom chtěli začít ve druhé polovině příštího roku, do rozpočtu jsme už navrhli menší částku na zahájení prací. Ty budou rozděleny do několika etap, podobně jako to bylo s opravou ledního kina,“ řekl ve čtvrtek Deníku Malach. Kromě radikálních změn v uspořádání tamní zeleně, kácení, výsadby nových stromů, úpravy odpočinkových ploch a cest, dojde také ke kompletní opravě kanalizace a výměně elektrických rozvodů. „Park si po těch letech obnovu určitě zaslouží. Je to úžasná zelená plocha kousek od náměstí v centru města. V parku je opravené letní kino, kam chodí spousta lidí, nedaleko stojí na kopci zřícenina hradu. Za mě je to místo s velkým potenciálem,“ poznamenal vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan. Sněžná děla připravena. Skiareál v Hodoníně u Kunštátu čeká na mráz Přečíst článek › O rozsáhlé obnově parku uvažovali Boskovičtí už před osmi lety. Z návrhů vybrali studii od ateliéru EA architekti. Tehdy se náklady na obnovu zelené plochy odhadovaly na částku přes dvanáct a později kolem patnácti milionů korun. Před třemi lety radnice se zmíněným ateliérem uzavřela smlouvu na vypracování projektové dokumentace, aby ji krátce poté po výměně vedení města vypověděla. „Důvod je pragmatický. Nemáme opravené letní kino, kde chceme s pracemi pokračovat a kdy je před námi několik velkých investičních výzev. Proto jsme odsouhlasili dohodu o zrušení smlouvy. Bude to bez sankcí. Nechat vypracovat projekt, který by byl nějakou dobu v šuplíku, nám nepřišlo smysluplné,“ uvedl tehdy starosta města Jaroslav Dohnálek. Nyní Boskovičtí rozhodli, že zmíněný ateliér EA architekti projektovou dokumentaci skutečně vypracuje. Měla by být hotová v létě příštího roku. Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace bude původní studie od ateliéru EA architekti. „Bude doplněná o připomínky a požadavky dotčených odborů, organizací města a členů pracovní skupiny,“ informovali Boskovičtí. V rozpočtu město počítá na vypracování projektu s částkou 2,2 miliony korun. Vánoční strom v Boskovicích: sázel ho muž z Knínic při narození syna Přečíst článek › Původně město zvažovalo i jiné architekty. Ale průzkum trhu ukázal, že celková cena všech oslovených projekcí se započtením částky pro postoupení autorských práv byla vyšší než nabízená cena od kanceláře EA architekti.

