Jízdárna výměnou za bývalý pivovar. Památka za památku. V Boskovicích se nedávno uskutečnila zajímavá transakce mezi tamními podnikateli. Dosavadní majitel historického objektu jízdárny Luděk Řehoř se rozhodl, že bude pod boskovickým hradem vařit pivo a plácl si s Josefem Hlaváčkem. Jeho rodina provozuje v regionu například známý hotel s restaurací, rybníky a střelnicí Sudický dvůr. Bývalý Panský pivovar nabízela k prodeji.

Jízdárna? Využití navrhnou i studenti. | Foto: Facebook

Co s budovou v městské památkové zóně Hlaváček zamýšlí, zatím nechtěl příliš komentovat. „Ještě nemám konkrétní představu, co v jízdárně vybuduji. Jestli vás něco napadá, tak si to rád poslechnu. Ne, vážně. Oslovil jsem studenty a architekty, ať se snaží pro tyto prostory najít využití. Určitě se o tom pobavím i se zástupci města a památkáři,“ řekl Deníku Rovnost Hlaváček.