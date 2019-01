Letovice - Osmnáct lidí z Letovic protestuje proti výsadbě trávníků před jejich domem. Chtějí místo nich chodník. Radní s nimi nesouhlasí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michaela Červená

Obyvatelé ulice Rekreační v Letovicích podali stížnost na tamní radnici. Jejich ulici s novým asfaltovým povrchem podle nich totiž něco chybí. A to chodík, který zde ovšem nikdy nebyl. Jednu stranu ulice Rekreační totiž chodník lemuje, na té druhé město nechalo majitelům domů vydláždit vjezdy a mezi vysázelo trávu.

Letos silnice v Rekreační ulici dostala nový kabát. Město ji nechalo opravit za jeden a půl milionu korun. Lidé se však domnívají, že je oprava nedostatečná. Rozhodli se proto sepsat petici a od města požadují doplnění chodníků na jedné straně ulice.

„Kdyby byly chodníky na obou stranách, prospělo by to hlavně estetickému vzhledu naší ulice,“ uvedl jeden obyvatel ulice Karel Kolář, který také petici podepsal. Vadí mu i následná péče o trávník. „Zatím je tu jenom navezená hlína a žádná tráva. Bláto z chodníku pak jistě zaneřádí ulici. A až trávník vyroste, zajímalo by mě, kdo jej bude séct a starat se o něj,“ dodal.

Letovičtí radní s požadavkem lidí nesouhlasí. „Petici jsme projednali, ale s požadavky lidí nesouhlasíme. Provoz v této ulici je nepatrný,“ uvedl letovický místostarosta Vladimír Stejskal. Podle něj by udělat nový chodník znamenalo sto tisíc korun navíc. „Chodník v těchto místech nikdy před tím nebyl,“ podotkl.

Letovický místostarosta také dodal, že v Letovicích upravili vyhlášku o podávání stížností a petic. „Petice i stížnosti lidé na radnici občas podávají. Za letošní rok je to už čtvrtá petice,“ upřesnil s tím, že si lidé mohou stěžovat v podstatě na cokoliv.

„Sešlo se nám tu například padesát podpisů lidí z Meziříčka, kteří měli problémy s volně pobíhajícími psy. Přibližně osm lidí se podepsalo pod petici o prodeji městských bytů,“ sdělil Stejskal.

Podle něj budou nová pravidla na webových stránkách města. „Každou peticí se zabýváme, na starosti je má tajemník města,“ dodal.

Tajemnice města Letovic potrvdila, že směrnice o podání petic a stížností letos aktualizovali. „Zákon z roku 2001 jsme přizpůsobit právnímu řádu. Neznamená to ovšem žádné razantní změny v přijímání peticí. I nadále platí, že petice musí být projednány radou města do třiceti dnů a stížnosti do šedesáti dnů od dne podání. Také se v případě jejich vyřizování musí postupovat podle petičního zákona,“ upřesnila Naděžda Lorenčíková.

Podle Moniky Trlíkové z letovické radnice se změnilo spíše podávání stížností. „Podle zákona o obcích může rada města pravidla pro vydávání stížností pozměnit. Jestliže tedy nyní někdo podá stížnost a uplatní svoje práva, pak se už jedná o řízení podle správní řádu, a to dříve nefungovalo,“ uvedla Trlíková.