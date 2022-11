Redakci to potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. „Na základě žádosti obce Lipůvka a stanoviska policie bude termín umístění dočasného světelného signalizačního zařízení v místě přechodu pro chodce opět prodloužen. Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců, kteří silnici přecházejí. Pokud by byl semafor odstraněn, zlepšila by se sice dopravní situace, ale přibyly by nehody s chodci, které by mohly mít fatální následky. V tomto úseku zatím není jiné adekvátní řešení,“ sdělila Trubelíková.