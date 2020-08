„Pan Langr rezignoval ze zdravotních důvodů. Blanenským zastupitelem zůstává dál. Rada města na místo ředitele vypsala tento týden výběrové řízení,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha. Přihlášky mohou zájemci podávat do 14. září.

Langr přes třicet let vedl blanenské kino. Svůj odchod z místa šéfa blanenské kultury komentovat nechtěl. „Ano, je to pravda. Odcházím ze zdravotních důvodů. Víc to komentovat nechci,“ řekl.

Jeho předchůdce Jaroslava Jeřábka odvolala po osmnácti letech loni v únoru rada města Blanska. Podle Crhy byla důvodem odvolání dlouhodobá nespokojenost s řízením této organizace. To Jeřábek po svém odvolání odmítl. „Myslím si, že kulturní středisko za mého působení zajišťovalo hodnotné, kvalitní i oblíbené akce,“ reagoval tehdy.

Kulturní středisko města Blanska sídlí v Dělnickém domě a kromě kina spravuje také galerii či orchestr. Pořádá i kulturní a jiné akce ve městě.