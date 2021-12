Čertů je zbytečně moc, zato andělů málo, řekl si sedmiletý Christian Vaverka na návštěvě u babičky ve Vranovicích na Brněnsku. Rozhodl se to rázem napravit. Nebeská křídla se svatozáří ale přimaloval nikoliv bytostem s lidskou tváří, ale chrochtajícím čuníkům. „Prostě mě to napadlo,“ dodal ke kresbě, kterou pojmenoval Anděl prase.

Dětský Vánoční deník aneb Články našich dětí. A také pár slov o nichZdroj: DeníkDíky svému jménu myslí Christian na Vánoce celý rok a s blížícími se svátky dokonce i při svačině. Sněhovou vločku si vystřihl i z plátku šunkového salámu.

„Nejdřív jsem si složil kolečko na trojúhelník, pak ukousl prostředek a zjistil jsem, že mám kroužek šunky. Hned jsem zbytek vykrájel nožem,“ radoval se z originálního výtvoru, který vzápětí snědl.

Co by si přál od Ježíška, kromě dárků? „Aby už zmizel ten covid a mohli jsme všichni už pořád chodit do školy. Bylo mi po kamarádech smutno, když jsme se museli učit doma,“ má jasno sedmiletý Christian.