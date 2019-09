Neztratilo se vůbec nic. „ Je potěšující a chvályhodné, že se nálezce takto zachoval. Patří mu velké poděkování,“ reagovala policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Schránka slouží v Blansku už řadu let. Podle Koryťákové vznikla hlavně proto, aby do ní lidé mohli anonymně vkládat podněty nebo upozorňovat na protiprávní jednání. Nezřídka v ní však končí také nalezené doklady a peněženky, které patří spíše do ztrát a nálezů.

Doklady a cennosti odesílají policisté na obecní úřady, platební karty pak na příslušné peněžní ústavy. „Předměty, u kterých nelze zjistit majitele, zasíláme do ztrát a nálezů na úřady měst a obcí,“ informovali policisté.

Řada lidí z Blanska a okolí ale o schránce důvěry vůbec nemá tušení. „Škoda, že jsem o ní nevěděla. Loni jsme za Blanskem našli peněženku i s doklady a penězi. Když jsme ji odevzdali na stanici, asi hodinu s námi sepisovali protokol,“ litovala ztraceného času čtenářka Deníku Rovnost Marie Suchnová.

V HODONÍNĚ ŘEKLI DOST

Schránky důvěry mají před budovami také policisté v Brně, Vyškově a Břeclavi. Podobně jako v Blansku v nich nejčastěji končí nalezené doklady a peněženky. Ještě před dvěma lety měli schránku také v Hodoníně, teď už tam ale není. „Její provoz se nám neosvědčil. Lidé ji nevyužívali k účelu, k němuž byla zřízená. Sloužila spíš jako odkladiště věcí, které do ní rozhodně nepatřily. Nikdy jsme v ní neobjevili podněty či upozornění k řešení ze strany místních,“ uvedl mluvčí hodonínských policistů Petr Zámečník.

Také budova obvodního oddělení ve Znojmě nyní schránku postrádá. Důvodem je obnova fasády. „Jakmile budeme s pracemi hotoví, schránku opět připevníme na původní místo,“ ubezpečila znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Že by byla schránka zvlášť využívaná, se podle ní říct nedá. „Protože máme stálou službu, jsou lidé zvyklí si na sloužícího policistu zazvonit a řešit s ním vše osobně,“ vysvětlila policistka.

O policejních schránkách důvěry

Schránky důvěry mají podobu poštovní schránky s označením Policie České republiky.

Jsou umístěné na policejních budovách a mají zámek.

V Jihomoravském kraji je lidé najdou ve všech okresních městech kromě Hodonína.

Vznikly především proto, aby do nich lidé mohli anonymně vkládat podněty pro policii nebo upozorňovat na protiprávní jednání.

Končí v nich ale hlavně nalezené doklady a peněženky.

JAN CHARVÁT

IVA HAGHOFER