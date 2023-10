/VIDEO/ Třináct schodů. Pro zdravé výletníka při síle je to brnkačka. Ale co starší člověk o holi, maminka s kočárkem nebo invalida na vozíčku? V takových případech musí přijít na pomoc obsluha lanové dráhy a dopravit pasažéra ke kabince ručně. Nekomfortním situacím příští rok na jaře po dlouhé době odzvoní.

Spodní nástupní stanice lanové dráhy Macocha v Moravském krasu na Blanensku bude totiž už bezbariérová. Za osmadvacet let provozu známá turistická atrakce přepravila na úseku mezi Punkevními jeskyněmi, vyhlídkovými můstky a chatou Macocha u stejnojmenné světoznámé propasti několik milionů turistů.

„O bezbariérové úpravě spodní nástupní stanice jsme jednali řadu let. Na papíře byly celkem tři projekty. Konečně se to podařilo. Už jsou v terénu udělané sondy. Jedná se o nákladnou investici za více než tři miliony korun. Na provoz nebudou mít stavební práce vliv. Do konce roku budeme jezdit denně mimo pondělí. V lednu, únoru a březnu pak o víkendech podle počasí. Bezbariérový přístup by měl být hotový v dubnu,“ řekl Deníku Rovnost šéf lanové dráhy Radek Hejč.

Dodal, že horní nástupní stanice je bezbariérová už několik let. Pro bezproblémový vstup do dolní stanice lanové dráhy je navržena nová konstrukce betonové rampy. Na ni navazuje svislá zdvihací plošina.

Nájezd na plošinu bude v dolní stanici přes betonovou rampu dlouhou sedm metrů a širokou necelé dva metry, s ocelovou brankou na nástupní podestě i v horní stanici plošiny. „Plošina překoná převýšení lehce přes dva metry. Dále bude vybudována ocelová rampa navazující na betonovou rampu o šířce 1,35 metru se sklonem jedna ku pěti, která bude sloužit pro osoby s dětským kočárkem či jízdními koly. Přístupovou část bude zastřešovat nová konstrukce otevřeného přístřešku,“ popsala úpravy za Drážní úřad, který je schvaloval, mluvčí Pavlína Straková.

Lanová dráha Macocha v číslech Otevření: 6. 5. 1995

Délka: 250 metrů

Převýšení: 131 metrů

Kapacita: 353 osob/1 hodina

Jízdní rychlost: 2,50 m/s

Jízdní doba: 2,05 minuty

Kapacita jedné kabiny: 15 osob Cena zpáteční jízdy – dospělý: 140 korun

Provozovatel lanovky: S.M.K., a.s.

Dodala, že bezbariérový přístup je navržený v návaznosti na stávající komunikace a schodiště u lanové dráhy. „Nový přístřešek je rovněž navržen v návaznosti na stávající konstrukce v prostoru lanové dráhy. Přístup k navržené rampě bude možný ze stávajícího chodníku,“ upřesnila mluvčí.

Novinku vítá například Pavel Raichl z Černé Hory na Blanensku. Lanovkou se společně s manželkou a dětmi svezl před několika dny.

„Kočárek by pro nás asi nebyl problém do kabinky vynést po schodech. Ale pro starší turisty nebo invalidy je to velmi nepohodlné. Musí jim někdo pomoct. Bezbariérový přístup je tak určitě na místě. Lanovkou jezdí velké množství turistů a lidí s pohybovými problémy nebo s kočárky tu asi cestuje nezanedbatelné množství,“ řekl muž.

Lanová dráha Macocha je v provozu od roku 1995. Je dlouhá 250 metrů a překonává převýšení 131 metrů. Pravidelně na ni jednou za rok cvičí hasiči záchranu osob z kabinky zaseknuté vysoko nad zemí v nepřístupném terénu. Ostrý zásah tam zatím neměli.

„Poměrně běžné jsou ale výpadky proudu, které řešíme tak dvakrát třikrát za rok, kdy spadne strom na vedení. Lanovka je ale vybavená záložním zdrojem, takže cestující doveze do bezpečí,“ doplnil Radek Hejč.