Závěrečná jízda se uskuteční tuto neděli, a to mezi třetí a šestou hodinou odpolední. „Dne 28. srpna bude definitivně ukončený provoz na zahradní železnici, vzhledem k technickým problémům tratě i kvůli osobní zaneprázdněnosti. Zahradní železnice bude pouze k vidění přes plot po dobu několika měsíců, poté se pravděpodobně koleje demontují. Mockrát ovšem děkujeme za vaší účast po dobu šestí let, co vláček jezdí,“ vzkázala rodina Šimkůjova.