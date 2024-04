Sbírka pro záchranáře z Blanenska: utrpěl cévní mozkovou příhodu

/FOTO/ Do sbírky pro záchranáře Zdeňka Mikulu z Blanenska přispějí dárci od středy třetího dubna. Třiačtyřicetiletý muž utrpěl cévní mozkovou příhodu. „Předtím mnoho let pomáhal druhým a najednou potřeboval pomoc on sám. A potřebuje ji neustále,“ upozornila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Do sbírky pro záchranáře Zdeňka Mikulu z Blanenska přispějí dárci od středy třetího dubna. | Foto: ZZS JMK