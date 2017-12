Sbírka pomohla splnit dětské sny. Ve speciální škole už Vánoce začaly

Blansko /FOTOGALERIE/– Už v pátek si rozbalily první vánoční dárky děti ze Základní školy speciální v Blansku. Ke splnění jejich snů přispěli i ti, kteří hodili peníze do kasičky pod vánočním stromkem v blanenské restauraci Punkva. Nebo rovnou přinesli dárek.

Do středy stál v blanenské restauraci Punkva strom splněných přání. Udělal radost dětem ze Základní speciální školy v Blansku.Foto: Deník / Štégnerová Jana

Děti se ráno místo učení sešly na vánoční besídce v tělocvičně. Pro své rodiče, prarodiče a sponzory školy si přichystaly vystoupení, společně si zazpívaly koledy.

Potom přišly na řadu dárky. „Je to krásné a dojemné. Děti z naší školy mají stejná přání jako jejich zdraví vrstevníci. I jejich radost z dárků je stejná, mnohdy i větší,“ všiml si ředitel školy Martin Koupý.

Do blanenské speciální školy chodí pětatřicet žáků s různým hendikepem. Už v listopadu s pomocí učitelů nakreslili svá vánoční přání.

Obrázky si mohli lidé do středy prohlédnout v restauraci Punkva v centru Blanska a dárek dětem koupit nebo na něj přispět libovolnou částkou. „Žáci nakreslili třeba auta na dálkové ovládání, kostky nebo mluvící panenky. A také elektroniku,“ přiblížil některá dětská přání Petr Macháček z restaurace.

Návštěvníci si už na předvánoční akci zvykli. Letos naplnili přinesenými dárky v součtu za tisíce korun dvě velké krabice. Před časem do sbírky přispěl například Michal Král z Blanska. „O stromu splněných přání vím. Je to pěkná myšlenka, udělá radost dětem. S příspěvkem do kasičky jsem neměl problém,“ svěřil se blanenský důchodce.

Splnit dětské sny pomáhají i sponzoři. Další lidé přinesou dárky rovnou do školy. „Je to vždycky příjemné setkání. Jsou to dárci se zajímavými životními osudy. Mají své důvody, proč chtějí na Vánoce někomu udělat radost,“ podotkl ředitel školy.

Podobné akce podle něj mají smysl. „Splněná přání potěší zároveň i ty, kteří děti obdarovali“ ví ze zkušenosti Koupý.