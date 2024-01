„O tom, že se něco ve škole stalo, jsme se dozvěděli až doma odpoledne od dětí. Nebyly z těch, které by na místě kontrolovali zdravotníci. Vyrazilo se hned na pohotovost. Vím, že některé děti pak další den dva nešly do školy. U nás jim dráždivý kašel a bolest hlavy odezněly až druhý den,“ sdělil redakci jeden z rodičů. Přál si zůstat v anonymitě. Jeho totožnost redakce zná.

Nepříjemné hodiny nejistoty zažila také rodina jednoho z dětí, které sanitka odvezla do nemocnice. O tom, co se stalo, jim řeklo další dítě, které přineslo k nim domů odpoledne aktovku. Následoval telefonát do školy, kde údajně nikdo nebral telefon. Podařilo se prý spojit až se školní družinou.

Ředitelství základní školy ve Velkých Opatovicích informovalo rodiče o mimořádné události hromadnou zprávou až s dvoudenním zpožděním.Zdroj: zaslali rodiče ze školního systému

„Tam řekli, že toho moc neví, že školáky kontroluje záchranka a naše dítě poveze sanitka do nemocnice. Ředitelka školy volala asi dvě hodiny po události, s tím, že se nadýchalo chemikálie, má teplotu a zvýšený tlak. A že máme čekat na telefonát z nemocnice. Později jsme tam měli jet podepsat papíry k hospitalizaci. Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo a ještě v úterý večer se jelo domů. Ze školy nám měli každopádně zavolat okamžitě,“ popsala situaci rodina.

Otázky zůstaly nezodpovězené

V podobném duchu mluvili i další dospělí z Velkých Opatovic, které Deník kontaktoval. Podivovali se, že na místě nezasahovali hasiči a škola nebyla evakuovaná.

„Jestli k tomu nebyl v odpoledních hodinách důvod? Nevím, kolik tam bylo v té době školáků a personálu, ale přijela záchranka. Více než deset dětí musel zkontrolovat lékař. Tři odvezla sanitka do nemocnice, to už podle mě rozhodně není žádná sranda. Nejsem odborník, ale myslím si, že tam měli okamžitě přijet také hasiči nebo někdo jiný, aby zamořené prostory zkontroloval a změřil případnou koncentraci škodlivin v prostorách školy. Podobná věc se stát může, mám ale za to, že vedení školy v tomto případě pochybilo, minimálně co se týká informovanosti rodičů. Doufám, že se to celé vyšetří a bude z toho nějaký výstup. Zatím to na mě působí tak, že se to paní ředitelka snaží zamést pod koberec,“ dodal další z rodičů.

Dále je zajímalo, zda zaměstnanec školy byl řádně proškolen pro práci s bazénovou chemií. S ředitelkou základní školy Karin Petrželkovou se redakci po události nepodařilo spojit.

Stejně jako v pondělí, kdy zaslané otázky emailem zůstaly do uzávěrky vydání nezodpovězené. Její mobilní telefon byl opakovaně obsazený a na sms zprávu se žádostí o zodpovězení otázek nereagovala. Odpoledne byla němá i její pevná linka. „Paní ředitelka je na poradě, která začala ve dvě hodiny odpoledne. Nevím, jak dlouho bude trvat,“ sdělila sekretářka školy.

V pondělí večer pak vedení města, jako zřizovatel školy, vydalo k mimořádné události obsáhlejší prohlášení. V něm uvedlo, že ve strojovně školy došlo při manipulaci s bazénovou chemií k neočekávané reakci při plnění kanystru. Kanystr byl okamžitě uzavřen, přesto se do prostoru nad strojovnu dostal silný zápach bazénové chemie.

„Žádná tekutina se nevylila mimo kanystr. V tu dobu obědvalo ve školní jídelně již jen několik žáků. Při odchodu z jídelny žáci prošli chodbou, ve které byl zápach cítit. Prostory byly okamžitě odvětrány zaměstnanci školy a žáci z jídelny byli odvedeni mimo budovu školy. Následně byli prohlédnuti lékařem přivolané záchranné služby. Z celkového počtu jedenácti žáků bylo osm ihned propuštěno a tři byli propuštěni krátce po převozu do nemocnice,“ uvedli v prohlášení radní Velkých Opatovic.

Postup řešili s bezpečnostním technikem

Dodali, že rodiče těchto žáků byli po kontrole lékařem ihned telefonicky informováni ředitelkou školy a následně jim byla předána lékařská zpráva. Byla vyplněna kniha úrazů.

Žádnému z žáků ani zaměstnanci školy nebyla způsobena újma na zdraví. „Po odvedení dětí do bezpečí zaměstnanci školy okamžitě uzavřeli chodbu před dalším používáním. Taktéž byla ihned znepřístupněna i tělocvična, která je v blízkosti chodby, výuka proběhla v relaxační místnosti. Byly zkontrolovány další učebny v pavilonu,“ informovali veřejnost zástupci města.

Tvrdí, že postup ředitelka školy řešila s bezpečnostním technikem. Ten po konzultaci s hasiči vyhodnotil, že jejich příjezd není nutný.

„Škola má vydané Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události a dle tohoto dokumentu postupovala. Dokumentace školy je kontrolována institucemi (Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Česká školní inspekce). O těchto kontrolách jsou prováděné zápisy,“ sdělila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová, s tím, že radní vedení školy vytklo pozdní informovanost rodičů a po této události nastavila určitá opatření.