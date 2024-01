„O tom, že se něco ve škole stalo, jsme se dozvěděli až doma odpoledne od dětí. Nebyly z těch, které by na místě kontrolovali zdravotníci. Vyrazilo se hned na pohotovost. Vím, že některé děti pak další den dva nešly do školy. U nás jim dráždivý kašel a bolest hlavy odezněly až druhý den,“ sdělil redakci jeden z rodičů. Přál si zůstat v anonymitě. Jeho totožnost redakce zná.

Jednalo se o bazénovou chemii s obsahem chloru . V blízkosti strojovny je bazén a také jídelna. V péči zdravotníků skončilo více než deset dětí. Podle záchranky vykazovaly po nadýchání dezinfekce nevolnost. Tři z nich odvezla sanitka na vyšetření do nemocnice.

Nepříjemné hodiny nejistoty zažila také rodina jednoho z dětí, které sanitka odvezla do nemocnice. O tom, co se stalo, jim řeklo další dítě, které přineslo k nim domů odpoledne aktovku. Následoval telefonát do školy, kde údajně nikdo nebral telefon. Podařilo se prý spojit až se školní družinou.

Ředitelství základní školy ve Velkých Opatovicích informovalo rodiče o mimořádné události hromadnou zprávou až s dvoudenním zpožděním.Zdroj: zaslali rodiče ze školního systému

„Tam řekli, že toho moc neví, že školáky kontroluje záchranka a naše dítě poveze sanitka do nemocnice. Ředitelka školy volala asi dvě hodiny po události, s tím, že se nadýchalo chemikálie, má teplotu a zvýšený tlak. A že máme čekat na telefonát z nemocnice. Později jsme tam měli jet podepsat papíry k hospitalizaci. Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo a ještě v úterý večer se jelo domů. Ze školy nám měli každopádně zavolat okamžitě,“ popsala situaci rodina.

Otázky zůstaly nezodpovězené

V podobném duchu mluvili i další dospělí z Velkých Opatovic, které Deník kontaktoval. Podivovali se, že na místě nezasahovali hasiči a škola nebyla evakuovaná. Dále je zajímalo, zda zaměstnanec školy byl řádně proškolen pro práci s bazénovou chemií. S ředitelkou základní školy Karin Petrželkovou se redakci po události nepodařilo spojit.

Stejně jako v pondělí, kdy zaslané otázky emailem zůstaly do uzávěrky vydání nezodpovězené. Její mobilní telefon byl opakovaně obsazený a na sms zprávu se žádostí o zodpovězení otázek nereagovala. Odpoledne byla němá i její pevná linka. „Paní ředitelka je na poradě, která začala ve dvě hodiny odpoledne. Nevím, jak dlouho bude trvat,“ sdělila sekretářka školy.

V pondělí večer pak vedení města, jako zřizovatel školy, vydalo k mimořádné události obsáhlejší prohlášení. V něm uvedlo, že ve strojovně školy došlo při manipulaci s bazénovou chemií k neočekávané reakci při plnění kanystru. Kanystr byl okamžitě uzavřen, přesto se do prostoru nad strojovnu dostal silný zápach bazénové chemie.

„Žádná tekutina se nevylila mimo kanystr. V tu dobu obědvalo ve školní jídelně již jen několik žáků. Při odchodu z jídelny žáci prošli chodbou, ve které byl zápach cítit. Prostory byly okamžitě odvětrány zaměstnanci školy a žáci z jídelny byli odvedeni mimo budovu školy. Následně byli prohlédnuti lékařem přivolané záchranné služby. Z celkového počtu jedenácti žáků bylo osm ihned propuštěno a tři byli propuštěni krátce po převozu do nemocnice,“ uvedli v prohlášení radní Velkých Opatovic.

Postup řešili s bezpečnostním technikem

Dodali, že rodiče těchto žáků byli po kontrole lékařem ihned telefonicky informováni ředitelkou školy a následně jim byla předána lékařská zpráva. Byla vyplněna kniha úrazů.

Žádnému z žáků ani zaměstnanci školy nebyla způsobena újma na zdraví. „Po odvedení dětí do bezpečí zaměstnanci školy okamžitě uzavřeli chodbu před dalším používáním. Taktéž byla ihned znepřístupněna i tělocvična, která je v blízkosti chodby, výuka proběhla v relaxační místnosti. Byly zkontrolovány další učebny v pavilonu,“ informovali veřejnost zástupci města.

Tvrdí, že postup ředitelka školy řešila s bezpečnostním technikem. Ten po konzultaci s hasiči vyhodnotil, že jejich příjezd není nutný.

„Škola má vydané Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události a dle tohoto dokumentu postupovala. Dokumentace školy je kontrolována institucemi (Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Česká školní inspekce). O těchto kontrolách jsou prováděné zápisy,“ sdělila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová, s tím, že radní vedení školy vytklo pozdní informovanost rodičů a po této události nastavila určitá opatření.