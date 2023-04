Bazén a léčebné procedury jako Kneippův chodník nebo končetinové vany budou k dispozici pacientům v Sanatoriu Pálava u Pasohlávek na Brněnsku, které plánuje postavit Jihomoravský kraj za miliardu korun. Krajští radní ve středu odsouhlasili vypsání soutěže na stavební práce, jejichž součástí je i projektová dokumentace včetně 3D modelu.

Jihomoravský kraj schválil vypsání soutěže na stavbu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách. Vizualizace. | Foto: JMK

Odborný léčebný ústav Pasohlávky poskytne následnou zdravotní péči zejména pacientům s onemocněním pohybového aparátu, neurologickými diagnózami včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy, mozku.

Kapacita sanatoria počítá s 216 pacienty. Zdravotnické zařízení nabídne osmdesát pokojů s léčebnými lůžky a osmadvacet pokojů s lázeňsky-léčebnými lůžky. Pokoje budou dvoulůžkové se sociálním zařízením. „Předpokládaný počet zaměstnanců je osmdesát. Půjde o lékaře, zdravotní sestry, rehabilitační sestry i technický personál," vyjmenovala mluvčí kraje Alena Knotková.

Sanatorium v Pasohlávkách? Stavba za miliardu, hotovo má být za tři roky

Klienti se budou stravovat ve třech jídelnách. „Gastroprovoz bude například počítat s kapacitou 350 obědových porcí, vařit se bude až sedm dietních jídel,“ vyjmenoval radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Představitelé kraje předpokládají, že na stavbu získají dotaci od státu. „Chystáme se podat žádost o dotaci ve výši necelých tři sta milionů korun na ministerstvo zdravotnictví. Snad vše dobře dopadne, stavba sanatoria je podmíněna získáním této státní dotace,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Součástí investice je také vznik příjezdové silnice, parkovacích stání, rehabilitační zahrady, nebudou chybět ani venkovní rehabilitační prvky a další vybavení.

Kraj utratí tři miliardy. Postaví sanatorium v Pasohlávkách i domov v Rohatci

Hlavním záměrem projektu je vybudovat ústav zajišťující následnou léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů po těžkých a kritických stavech přímo navazující na nemocniční péči. Bude tak zajištěna nejen návaznost zdravotní péče, ale i zlepšení klientova stavu v co nejkratším termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života.

Odborný léčebný ústav Pasohlávky poskytne následnou zdravotní péči zejména pacientům s onemocněním pohybového aparátu, neurologickými diagnózami včetně stavů po traumatech pohybového ústrojí, páteře, míchy a mozku. Dále lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a logopedickou, nutriční a protetickou péči po operacích v oblastech neurologie, neurochirurgie, ortopedie i traumatologie.

Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů. „Sanatorium budeme stavět s částečným využitím metody Design&Build, kdy zhotovitel stavby bude odpovědný i za dokončení projektové přípravy. Na základě smluvních podmínek by stavba měla být předána zadavateli do zkušebního provozu do 790 dnů od zahájení prací,“ doplnil radní Šmerda.