/VIDEA UVNITŘ ČLÁNKU/ Větve nad vodou obalené igelity. Plastové lahve na březích, pneumatiky, kusy hadrů. Na řadě míst u řeky Svitavy na Blanensku to vypadá jako na skládce. Odpadu je tam po několika loňských povodních mnohem víc, než v předchozích letech. Kvůli epidemii koronaviru se totiž na jaře neuskutečnil pravidelný sběr odpadků, který organizuje Povodí Moravy a zapojují se do něj dobrovolníci z řad rybářů, skautů a dalších spolků.

Větve nad vodou obalené igelity. Plastové lahve na březích, pneumatiky, kusy hadrů. Na řadě míst u řeky Svitavy na Blanensku to vypadá jako na skládce. Odpadu je tam po několika loňských povodních mnohem víc, než v předchozích letech. | Foto: Deník/Jan Charvát

Jak to bude letos, zatím není jasné, protože stále platí řada koronavirových omezení. A nikdo neví jak dlouho. „Na řeku je teď hodně smutný pohled a štve mě to. Nechápu, jak někdo může vědomě odhazovat odpadky do vody a na břeh. Bohužel, je to neuhlídatelné. Obecně mám v poslední době dojem, že je naše společnost nemocná. Spousta lidí vidí, že vládní představitelé kašlou na pravidla, tak je nedodržují také,“ řekl Deníku rybář Radim Baisa z Adamova.