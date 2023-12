/FOTOGALERIE/ Bystrá mysl byla ve čtvrtek základem pro účast v okresním kole školního šachového přeboru, který se konal v Adamově. Akci navštívil reportér Deníku. Podívejte se na video a fotogalerii.

V Adamově si to školáci rozdali v královské hře o postup do kraje. | Video: Deník/Jan Charvát

To jsou ale nervy. Jak asi napínavá partie dopadne? Čas na hodinách rychle ubíhá a z limitu patnáct minut už moc nezbývá. Uf, povedlo se, alespoň remíza. Soupeři si sportovně podávají ruku, díky za hru.

„Začátek se mi vůbec nepovedl. Nedával jsem pozor a vypadalo to, že prohraju. Pak jsem ale soupeři třemi tahy sebral dámu, věž a střelce. A povedlo se mi zachránit remízu. Jako tým máme po prvním kole s Jedovnicemi dvě výhry, remízu a prohru. Věřím, že postoupíme do krajského kola stejně jako loni. Před odjezdem nás ale tenkrát v zimě bohužel skolily nemoci a nikam jsme nejeli. Tak snad to teď vyjde,“ hlásí například páťák Samuel Frňka.

Ve čtvrtek dopoledne společně s dalšími čtyřmi parťáky nastupuje za Základní školu Adamov do okresního kola šachového přeboru škol. Ten se stejně jako loni koná právě v Adamově na Blanensku ve školní budově v Ronovské ulici. Soutěž je rozdělená na mladší kategorii, ve které nastupují žáci prvního stupně a na starší. Tam hrají školáci od šesté do deváté třídy.

„V první kategorii soutěží šest a ve druhé pak sedm škol. Jsem ráda, že přijely i vzdálenější školy, například z Kunštátu. Do krajského kola postupují v každé z kategorií první dva týmy. Uskuteční se začátkem příštího roku v Břeclavi,“ říká na úvod turnaje zástupkyně ředitele pro Základní školu Ronovská Soňa Karásková.

Její kolega a ředitel Základní školy Adamov Stanislav Tůma se snaží odlehčit nervozitu šachistů otázkou, jak se vlastně u královské hry má fandit. „Dodneška to nevím. Asi se nebude křičet a skandovat. Přeju vám všem, aby figurky klouzaly po šachovnici a vyhrál opravdu ten nejlepší,“ povzbuzuje školáky Tůma.

Parádní start má ve čtvrtek dopoledne za sebou výprava z malotřídky ve Voděradech. Jako jeden ze dvou týmů má také ženskou posilu. První kolo v mladší kategorii zvládá suverénním způsobem 4:0. Exceluje zejména Lukáš Palán. Soupeři dává mat hned čtvrtým tahem. „Byly to kámošovy tahy a vyšlo to. Povedla se mi blesková výhra,“ usmívá se chlapec.

Pozadu u šachovnice nezůstává ani jako spolužačka Vanessa Vojancová, která úvodní partii také vyhrává. „Šachy mě naučila kamarádka ve školní družině. Začaly mě docela bavit. Doma hraju s dědou. Můj první soupeř udělal chyby a já mu dala mat,“ popisuje vítěznou hru dívka.

Velkou radost z úvodního vítězství má také vedoucí voděradské výpravy Blanka Bendová, ředitelka tamní malotřídky. Tu navštěvuje devatenáct žáků. „Šachy hrají děti ve školní družině. Baví je to a jsou moc šikovné, jen bychom potřebovali sehnat někoho, kdo by u nás vedl šachový kroužek. Loni jsme v Adamově na okresním přeboru škol skončili čtvrtí. Letos kluci sebevědomě říkali, že postoupíme,“ usmívá se paní ředitelka.

Dodává, že kromě šachů jsou v jejich družině velmi oblíbené deskové hry. „Jsem šťastná za přístup rodičů našich dětí, že do školy nenosí mobily. Jen v naprosto výjimečných situacích. Děti v družině hrají hry a chodí ven. Tablety a počítače používáme, ale mobily ne,“ říká Blanka Bendová.

Šachy rád doma hraje s tátou a mámou také adamovský třeťák Vojta Novotný. „Šachy mě baví. Je to královská hra, u které se musí přemýšlet! Doufám, že postoupíme do dalšího kola,“ říká chlapec.

Na postupu ve starší kategorii si dělá zálusk také výprava ze základní školy ve Sloupu. Za něj nastupuju i deváťák Tomáš Vystrčil. Úvodní partii vyhrává. „Soupeř měl docela dobré zahájení. Pak ale udělal chybu a zbytečně ztratil koně. Toho jsem využil a partii zhruba za deset minut dotáhl do vítězného konce. Je to zajímavá hra na přemýšlení. Raději mám stolní variantu než počítačovou. I když šachy na počítači mají také něco do sebe. Dřív naše škola postoupila do krajského kola, kam jsem odjel jako náhradník a zahrál si. Rád bych, aby se nám postup podařil i tentokrát,“ loučí se sloupský školák a nastupuje k další partii.