Společně s dalšími třemi parťáky reprezentuje Gymnázium Blansko v týmu Hrnčířovi koně. „Šachy jsou logická hra, u které se musí přemýšlet a zároveň si člověk musí hlídat čas. To mě baví,“ dodává Volgemutův spoluhráč Jakub Müller, který by se rád probojoval přes krajské kolo na republikový turnaj.

První partie a hned výhra, raduje se chvíli po desáté hodině dopoledne adamovský čtvrťák Samuel Frňka. Zároveň má nefalšovanou radost, že se o jeho úspěchu bude psát v novinách. Na popisu úvodní hry si proto dává náramně záležet. „Na začátku jsem soupeři vyhodil dámu a měl to lehké. V půlce hry jsem si ji ale sám neuhlídal. Ale zabojoval jsem. Protihráči zůstal nakonec jen pěšec, kůň a král. Pěšce jsem mu vyhodil a pak dal mat střelcem,“ líčí napínavé okamžiky devítiletý hoch.

Šachy prý hraje necelý rok a zatím se mu doma daří porážet maminku. „Hodně na tom makám a trénuji. Nejvíc mě baví přemýšlení, jak a kterou figurkou táhnout. Je to super hra,“ říká školák a už se chystá na další partii.

Na úvod turnaje má skvělou formu i jeho spolužák Filip Matal, který vyhrává první dvě hry. „V první hře, jsem přišel o dámu. To byl problém. Ale nakonec jsem dal mat. Šachy hraji asi čtyři roky. S bratry hrajeme doma pravidelně a teď jsem asi nejlepší. Občas porazím i tátu. Doufám, že se našemu družstvu podaří postoupit do krajského kola,“ přeje si další z adamovských čtvrťáků.

Jedovnice, Voděrady, Kunštát, Rájec-Jestřebí a další. V Adamově ve středu soupeří patnáct škol z regionu. V mladší kategorii jsou žáci od první do páté třídy. Starší patří šesťákům až deváťákům. Třetí úrovní jsou střední školy. „Z každé kategorie postupují dvě nejlepší družstva. Krajské kolo bývá na programu v Břeclavi v lednu. Odtud se pak postupuje na republikový turnaj. Nejlepší je, když se hraje a trénuje na klasické šachovnici. Tam si děti nejlépe nacvičují, jak se říká na dřevě, představivost. Na velkém monitoru to jde ještě také, ale třeba na mobilech to podle mého kazí koncentraci,“ říká za organizátory okresního klání Petr Bednář, který v Adamově vede šachový oddíl a léta se věnuje tamní mládeži.

Podobně jako Zdeněk Libiš z Kunštátu. Tam jsou podle něj šachy ale nyní na ústupu. „V dobách největší slávy bylo v šachovém kroužku kolem čtyřiceti dětí. Mám ale obavy, že to byl vrchol, který se už asi nebude opakovat. Po epidemii koronaviru je to těžké znovu nastartovat. Okresních školských turnajů jsme se zúčastňovali pravidelně. Postup do krajského kola v obou kategoriích býval úspěch. Třeba děti ještě krásu šachové hry objeví a bude opět v kurzu,“ usmívá se mezi partiemi svých svěřenců Libiš.