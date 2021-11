/FOTOGALERIE/ Ivana Beranová z Blanska si svého otce dlouho neužila. Zemřel, když jí bylo pouhých třináct let. Policistu Alfonse Lakotu tehdy při zásahu zastřelil ze zálohy opilý slovenský vojín. V těchto dnech uplynulo sto let od jeho narození.

Na snímku vlevo vnučka Alfonse Lakoty Kateřina Kraváčková a vpravo jeho dcera Ivana Beranová. | Foto: se souhlasem Ivany Beranové

Lakota se za druhé světové války zapojil do odboje. Skončil v táboře nucených prací a nakonec v koncentračním táboře. Po válce nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti. „Jsem přesvědčená, že kdyby si táta tehdy při nahánění ozbrojených vojenských zběhů s sebou vzal svého vycvičeného vlčáka Arga, tak to dopadlo jinak. Třeba by střelce pes nějak zpacifikoval. Takto neměl šanci. Byla to naprosto zbytečná smrt,“ řekla pro Deník sedmašedesátiletá Ivana Beranová.