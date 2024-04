/FOTO, VIDEO/ Michal Doležal z Adamova na Blanensku sbírá auta z bývalého východního bloku. Zanedlouho otevře v bývalém areálu Adamovských strojíren motoristický archiv věnovaný značkám Trabant, Lada, Zastava, Oltcit a dalším. Tyto vozy také opravuje a podniká s nimi dobrodružné výjezdy daleko za hranice České republiky. Deník o nich pravidelně píše.

S Trabantem a spol po Evropě. Najeto mám desítky tisíc kilometrů, říká sběratel

„Počítal jsem to a mám takto najeto už nějakých šedesát sedmdesát tisíc kilometrů. Beru to tak, že dřív jsme k moři na dovolenou s Trabantem museli a teď prostě chceme,“ směje se třiatřicetiletý sběratel.

Do fotogalerie pózuje před bílým vozem s dvoutaktním motorem a plastovou karosérií. Na bočním okénku Trabantu svítí nálepky z různých evropských zemí. „S tímto autem jsem toho najezdil v zahraničí nejvíc. Podnikl i první cestu k moři do Chorvatska. Jiné auto jsem v té době neměl, takže nebylo na výběr. Ta výprava mi dala opravdu hodně. Po cestě bylo dost komplikací a oprav, ale vše dobře dopadlo. To mi dalo jistotu, že další výjezdy zvládne nejen auto ale i já,“ vysvětluje Doležal.

Pak už to nabralo rychlý spád. Litva, Lotyšsko, Moskva, Istanbul, Balkán. Před časem si do unikátní sbírky pětadvaceti východoevropských vozů pořídil vínovou Ladu z roku 1988. A hned ji naostro otestoval při cestě na chorvatský ostrov Krk. „Snad se na mě nebudou moje Trabanty zlobit, ale potřeboval jsem se tehdy k moři dostat rychleji a neměl tolik času. Takže na pětidenní výlet jsem provětral Ladu,“ poznamenal nadšenec, který v Adamově pořádá také srazy historických aut spojené s vyjížďkami do Moravského krasu.

