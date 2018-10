S nedostatkem lékařů má pomoci nábor studentů i stipendia

Jižní Morava – O nejvíce lékařů ze všech krajů loni přišli pacienti na jižní Moravě. Provoz ukončilo pětatřicet ordinací praktiků a čtrnáct pracovišť pediatrů. Kolaps ve zdravotnictví chce nyní odvrátit vedení Masarykovy univerzity v Brně. Náborem studentů i novým stipendijním programem.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Ročně chtějí na brněnské lékařské fakultě přijímat o desítky studentů navíc. „Navýšení jejich počtu je výsledek vyjednávání děkanů lékařských fakult. Chceme tak zvrátit nepříznivou situaci s lékaři, jejichž průměrný věk se neustále zvyšuje,“ uvedl rektor školy Mikuláš Bek.

Aby se do praxí za pár let dostala více mladých lékařů, je podle děkana brněnské lékařské fakulty Martina Bareše škola připravená od příštího roku přijmout o padesát studentů více. „Nyní jich do studijního programu Všeobecné lékařství přijímáme okolo tří set. Nárůst bude patnáctiprocentní, sdělil.

Právě průměrný věk lékařů je velký problém i podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. „Čtvrtina praktiků v kraji má více než šedesát let. Ještě hůř jsou na tom pediatři, průměrně jim je šestapadesát. Do roku 2025 budou více než třetinu péče zajišťovat lékaři v důchodovém věku,“ vyčíslil.

Problém však podle odborníků není jen v nedostatku lékařů, ale v jejich nerovnoměrném rozmístění. Zatímco ve velkých městech je jich nadbytek, na venkově chybí. „Chceme proto zřídit i stipendijní program, do nějž by přispívala města a kraje. Byl by pro studenty, kteří se zaváží, že budou pět let pracovat v jedné z vybraných lokalit, třeba v menších městech. Měsíčně by dostali zhruba patnáct tisíc korun,“ řekl Bek.

Stipendium by mělo motivovat mladé lékaře, aby po studiích mířili na místa, kde jsou nejvíc potřeba. „Zároveň otevře cestu k medicíně i nadaným studentům, jimž sociální a ekonomická situace brání v časově náročném studiu,“ doplnil Bek. Univerzita chce také rozšířit kapacitu pro praktické stáže studentů v osmi krajských nemocnicích. „Při praxi pak zjistí, jestli tam chtějí po studiích zůstat,“ sdělil Bareš.

Stipendium vnímá jako pozitivní motivaci student pátého ročníku fakulty Filip Nosko. „Medikům by mohlo dodat víc jistoty a sebevědomí, aby směle vstoupili do kariéry. S přihlédnutím na nabízené regiony bych o něm uvažoval i já. Bylo by ale dobré, aby se tato možnost nabízela až po pár letech studia, kdy už budou studenti představu o svojí budoucnosti,“ komentoval.

Podle Zbyňka Lamplota, jednatele společnosti Dentalis Bohemia, která na Brněnsku provozuje deset zubních ordinací, by se systém stipendií mohl v budoucnu rozšířit i na studenty zubního lékařství. Těch je v kraji totiž také nedostatek. „Je pozitivní, že se nyní se situací ministerstvo i zástupci fakult snaží něco dělat. Dobré je také víc motivovat studenty už od prvního ročníku. Je ale otázka, nakolik je možnost stipendia přiláká do ordinací mimo velká města. V tomto jsme skeptičtí,“ sdělil.