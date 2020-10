Jeseníky, Beskydy, Orlické hory, Vysočina. Jako biatlonista najel v těchto lokalitách Petr Kolář z Blanska na lyžích nepočítaně kilometrů. Rád se sem však stále vrací i pěšky jako turista. A nejen tam. Prošlápnuté s batohem na zádech má Alpy a další pohoří v zahraničí. „Vyrazit si někam na hory s partou kamarádů nebo s rodinou? Paráda. Člověk na pár dní vypadne z civilizace a vypne. Mám rád výhledy z výšky na okolní krajinu,“ říká Kolář.

Petr Kolář s dcerkou na výletě u chorvatské řeky Zrmanja. | Foto: Archiv Petra Koláře

Pokud to šlo, vyrazil někam do přírody letos zatím prakticky každý druhý víkend. S přítelkyní a dvouletou dcerkou si prošli například chorvatské vápencového pohoří Velebit. To se rozkládá u pobřeží Jaderského moře. „Dcerku jsem ještě nesl na zádech v nosítku. Váží jako střední batoh. Už od mala ji tak vlastně vedu k turistice a přírodě,“ usmívá se muž.