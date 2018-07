Rysovi Kryštofovi nevadí v Moravském krasu lidé ani auta

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 19 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků skladník/ce. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Pharmawell zabývající se maloobchodem a velkoobchodem v oblasti farmacie hledá do svého týmu posilu do skladu. Požadovaná praxe: pracovní zkušenosti z provozu skladu vítány., Požadujeme: Aktivní přístup ke svěřeným úkolům, spolehlivost, zodpovědnost, příjemné vystupování. Samostatnost, komunikativnost, pečlivost a smysl pro pořádek. Znalost práce na PC. ŘP sk. B, zkušenost s řízením dodávky. Manuální zručnost a schopnost práce související s údržbou objektu, čistý trestní rejstřík., Nabízíme: Zázemí v dynamické společnosti se sídlem v Brně. Možnost osobního rozvoje a profesního růstu. Motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké výhody. Zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou., První kontakt e-mailem: životopisy zasílat na adresu hrivnakova@pharmawell.eu. Pracoviště: Pharmawell a.s. - pracoviště, Sokolská, č.p. 41, 679 02 Rájec-Jestřebí. Informace: Katarína Hrivňáková, .