Je nedodržování rychlosti na silnicích aktuální téma?

Rozhodně. Z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi zásadní věc. Většina dopravních nehod je totiž spojená právě s vyšší rychlostí. A řada z nich končí fatálně. Zaměření na kontrolu i prevenci je proto velmi důležité a na místě. Jak se říká, rychlost zabíjí. A bohužel to platí stále. Řidičů, kteří povolenou rychlost pravidelně překračují je velké množství. BESIP se k preventivním akcím policistů zaměřeným na dodržování povolené rychlosti připojuje kampaní Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Vznikla ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven. Úkolem je upozornit na nebezpečný fenomén nepřiměřené rychlosti. Její součástí je také dokument 13 minut se skutečnými příběhy řidičů, kteří způsobili dopravní nehodu s tragickými následky. (pozn. red. název filmu je inspirován průměrným časem, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 kilometrů v hodině)

Na některých místech mají motoristé dojem, že je nejvyšší povolená rychlost neadekvátní a měla by být vyšší…

Nastavení rychlostních limitů se nikdy neodmávne jen tak od stolu. K tomu, kde bude značka s omezením rychlosti, se vyjadřuje více lidí a má opodstatnění. Připouštím, že od volantu s tím nemusí řidič ze svého pohledu souhlasit a může být naštvaný, že ho to zdržuje. Na druhou stranu si musí uvědomit, že je to na úkor bezpečnosti, která má být vždy na prvním místě.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

I po letech se stále diskutuje o rychlosti v obcích. Nemalé množství řidičů by rádo uvítalo návrat k původní šedesátce…

S tímto názorem se setkávám docela často. Padesátka ale koresponduje s ochranou nejzranitelnější skupiny v těchto místech a tou jsou chodci. V Evropě je navíc v poslední době trend rychlost v zastavěných a uzavřených oblastech, kde je větší koncentrace chodců, ještě snižovat. Na třicítku. Ať už formou zóny nebo značkou.

Jak je to s brzdnou dráhou právě při rychlosti padesát kilometrů za hodinu?

Obecně se reakční čas řidiče udává kolem jedné vteřiny. Za tu dobu auto ujede ve zmiňované rychlosti asi čtrnáct patnáct metrů, než začne brzdit. Pak potřebuje zhruba stejnou vzdálenost, aby bezpečně zastavilo. Takže ve finále je to třicet metrů, a to už je poměrně velká vzdálenost. Někdo si může říct, že když pojede obcí rychlostí šedesát sedmdesát kilometrů za hodinu, že je to pomalé a nic se nemůže stát. To je ale fatální omyl. Velkou roli pak také hraje počasí a viditelnost. Na mokré nebo kluzké vozovce se samozřejmě brzdná dráha prodlužuje.

Na řadě míst bojují s chronickým překračováním rychlosti pomocí úsekového měření. Jak ho vnímáte vy?

Někteří řidiči to považují za šikanu. Argumentují tím, že si měřením rychlosti chtějí obce jen namastit kapsu. Já to vnímám tak, že je to důsledek toho, že někdo v daném místě dlouhodobě nedodržuje předpisy. A není jiná možnost, jak to změnit, když stavební úpravy nejsou v daném místě možné. Vždy je potřeba se na taková opatření dívat z pohledu bezpečnosti.

Úsekové měření nedávno zavedli v blanenských Lažánkách. Někteří motoristé tam upozorňují na to, že zatímco oni jedou z kopce a předepsanou padesátkou, tak je předjíždějí cyklisté…

K těmto situacím paradoxně opravdu dochází. To samé platí na určitých místech o elektrokolech a elektrokoloběžkách. Na tyto jezdce se snažíme apelovat, že je to nejen pro ně nebezpečné. Jakákoliv překážka nebo nerovnost na silnici může skončit ve vyšších rychlostech hodně špatně.