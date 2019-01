Blanensko, Vyškovsko – Předvelikonoční víkend bude na řadě míst Vyškovska a Blanenska ve znamení pletení pomlázek, zdobení kraslic nebo malování perníčků. Velikonoce v sobě přinášejí příslib nového začátku. Váže se k nim mnoho zvyků, některé z nich si vyzkoušejí zájemci ve vyškovském Muzeu Vyškovska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

TECHNIKA ŠKRABÁNÍ. Přijít můžou v sobotu od desíti dopoledne do čtyř hodin odpoledne. „Velikonoční dílna nabídne tradiční zdobení kraslic slámou s Marií Pachtovou, zájemci si můžou uplést pomlázku z vrbového proutí s Petrem Hanáčkem. Martina Hodesová zase ukáže zdobení kraslic škrábáním, tradiční lidovou technikou, jejíž výsledek připomíná krajku na tmavém podkladu," vyjmenovala organizační pracovnice vyškovského muzea Ivana Fleková.

Zájemci si tak podle ní můžou ozdobit velikonoční kraslici krajkou a voskovým reliéfem. Pro menší děti pak bude připravené zdobení kraslic a květináčků technikou decoupage i malování perníčků.

Velikonoční setkání je součástí výstavy, kterou muzeum připravilo v Zámecké komoře. Představuje krajky richelieu Hanky Hotárkové z Veverské Bítýšky nazvané Velikonoce vyšívané, která bude k vidění až do desátého dubna. „Málokdo ví, že richelieu – dnes tolik oblíbená a stále vyhledávaná zvláštní technika prolamovaného vyšívání – byl kdysi název ozdobného krajkového nákrčníku, který své pojmenování dostal po Jeanu Armandu Richelieu, kardinálu Ludvíka XIII. Ten dal tomuto typu výšivky své jméno. Její název měl navždy připomínat jeho výnos o tom, že výšivka na plátně z francouzských dílen nahradí drahou šitou krajku dováženou z Itálie," představila program Fleková.

O PTÁKOVI ROKU. Děti potěší i tradiční setkání v Zooparku Vyškov. V sobotu odpoledne zve na Vítání jara a Den ptactva. Program počítá od dvou hodin s velikonočními dílnami, pletením pomlázek nebo pečením Jidášů. „O hodinu později nás čeká vynášení Smrtky s národopisným souborem Klebetníček a nejrůznější hry a soutěže v areálu zahrady. Vztažené budou k letošnímu ptákovi roku, kterým je červenka obecná," připomněl za oddělení vzdělávání zooparku Pavel Klvač.

KOŠT POTŘETÍ. Naopak setkání, kam se děti nepodívají, chystá Český svaz chovatelů Bohdalice se Spolkem podzámčí. Společně zvou na 3. Bohdalský košt slivovice a jiných pálenek. Protože sadaři hlásili poměrně slušnou úrodu, očekávají organizátoři vyšší počet vzorků než před dvěma lety.

Na košt můžou zájemci vyrazit v sobotu do sálu v areálu Mateřské školy Bohdalice. „Vzorky budeme nabírat až zítra, takže uvidíme. Loni jsme košt neměli, jednoduše jsme nevěděli, zda ho kvůli legislativě můžeme pořádat. Ale určitě z něj chceme udělat tradici a setkat se vždy v období, kdy slaví svátek všichni Josefové. Předloni se lidé pochlubili patnácti vzorky. Doufám, že jich bude tentokrát víc," přála si předsedkyně Spolku podzámčí Kateřina Smejkalová.

Začátek setkání je naplánovaný dvě hodiny po poledni. Už od jedné hodiny můžou lidé nosit své vzorky, jejich příjem je ve stejném sále. Vzorky mají mít půl litru. „Vstupné na akci je padesát korun, přichystané je občerstvení a pro navození atmosféry zahraje mezi čtvrtou a šestou hodinou CimBaHo z Bučovic," dodala Smejkalová.

JARNÍ VÝLOV. Mít čerstvou rybu jen na vánočním stole? Kdo si v sobotu zajede do Jedovnic, může ji klidně mít i na tom velikonočním. Jedovničtí rybáři totiž zatáhnou sítě na rybníku Budkovan. A na hrázi budou od devíti hodin ráno do dvou odpoledne prodávat čerstvé ryby. „Samotný výlov začne asi o půl sedmé ráno. Lidé si mohou koupit kapry, amury, líny nebo štiky a candáty. Kapři budou mít tak do tří kil," řekl šéf jedovnických rybářů Josef Kocman. Za kilo kapra příchozí zaplatí osmdesát korun. Část ryb si odvezou okolní rybářské organizace do svých revírů a zbytek vypustí Jedovničtí do rybníka Olšovec. „Tam ryby dorostou do potřebné velikosti na tradiční podzimní výlov," dodal Kocman.

KARNEVAL NA LYŽÍCH. Princezna, klaun nebo medvěd řítící se na lyžích z kopce. To bude v neděli možné vidět ve skiareálu v Olešnici. Na závěr sezony se tam od deseti do dvou hodin odpoledne uskuteční tradiční karneval na lyžích. Masky se na kopec vyvezou zdarma. „Pro lyžaře v maskách budeme mít vyčleněný jeden vlek, kde nebudou muset platit," uvedl správce olešnického skiareálu Jiří Kotlán. Připravený pro ně bude takzvaný závršácký sjezd. „Zájemci budou rozdělení do kategorií děti, ženy, muži. Všichni najednou odstartují. U spodní stanice bude natažené lano s různými cenami, a kdo si tam co utrhne, takovou cenu získá," popsal netradiční závod Kotlán.

Pro děti budou připravené různé soutěže, například v lukostřelbě. Po celou dobu se jim bude věnovat maskot skiareálu, jímž je dráček Olík.

Podle Kotlána očekávají účast minimálně padesáti dětí a dospělých v maskách. „Pro účastníky máme nachystané ještě jedno překvapení, které teď neprozradím," dodal s úsměvem správce. Karneval je tradiční akcí na závěr sezony, ale sněhu je na olešnické sjezdovce zatím dost. Proto nevylučují, že se tam bude lyžovat ještě příští týden.

další víkendové tipy z okresů

XVI. VÝSTAVA VÍN

Kdy: sobota od 14.00

Kde: sál obecní hospody v Hruškách (Vyškovsko)

Za kolik: 150 korun

Největší tahák: od 17 hodin zahraje cimbálovka Mládí z Čejče

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ

Kdy: sobota od 9.00 do 17.00

Kde: Kulturní dům v Němčanech (Vyškovsko)

Za kolik: zdarma

Největší tahák: tradiční chovatelská přehlídka trofejí zvěře za uplynulou sezonu

DOUBRAVICKÁ POLÉVKA

Kdy: sobota od 16.00

Kde: Kulturní dům v Doubravici nad Svitavou (Blanensko)

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: soutěž o nejlepší polévku, na oslavu vítěze se poté uskuteční taneční zábava

RUKODĚLNÁ DÍLNA

Kdy: neděle od 14.00

Kde: budova bývalé školy ve Valchově (Blanensko)

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: vyrábění pomlázek, zdobení perníčků i kraslic