/FOTO, VIDEO/ Dříve běžná ryba, úhoř říční, z našich vod mizí závratným tempem. A nejen z nich. Rybářskému spolku z Blanska se stejně jako loni podařilo sehnat vzácnou a také velmi drahou násadu. V neděli do jeho klubovny dorazila zásilka malých odkrmených úhořů ze slovenských Vrútek. Konkrétně z rybářství Kamenný potok. „Letos jsme koupili pět set kusů malých úhoříku o průměrné délce dvanáct centimetrů. Rozvezli jsme je to revírů v okolí Blanska, na kterých náš spolek hospodaří," řekl Deníku šéf blanenských rybářů Martin Sklář.

Dodal, že cena úhoře rok od roku stoupá. „Už nyní je na seznamu ohrožených druhů CITES a na distribuci a vypuštění do nádrží musí mít rybáři povolení příslušných státního orgánů. Za letošní násadu jsme zaplatili 440 euro. Když už se násadu povede sehnat, tak se primárně na jihu Moravy vypouští do větších revírů jako jsou například Novomlýnské nádrže, Vranov, Brněnská přehrada nebo Křetínka,“ uvedl předseda blanenského rybářského spolku.

Do půlmetrové lovné míry dorostou úhoři zhruba za tři až čtyři roky. Pokud se však něco nezmění, zůstane dříve hojně rozšířená ryba s vizáží hada zanedlouho jen ve vzpomínkách. Jedná se totiž o kriticky ohrožený druh. Podle současných odhadů početnost úhoře říčního klesla na pouhé jedno procento stavu populace, jaká byla před sto lety. Rozmnožuje se v hlubinách Sargasového moře, ke břehům Evropy zanáší jeho potěr Golfský proud a později řekami dál do vnitrozemí. Dospělí úhoři se pak vrací zpět do moře.

Tam se jich však i kvůli překážkám na vodních tocích dostává jen mizivý zlomek. „Rozmnožování úhořů je stále opředeno řadou otazníků. Dosud se ho nepodařilo ve velkých hloubkách zdokumentovat a pokusy o umělé rozmnožování zatím selhaly. Při revitalizacích vodních toků se sice pamatuje na rybí přechody, ale dospělý úhoř má při své cestě zpět do moře stále obrovské množství překážek. Do Sargasového moře se jich dostane oproti minulosti zlomek. Jako kluk si pamatuji, že jsme jich na řece Moravě v Uherském Hradišti dokázali chytit několik za den. Úhoř byl naprosto běžná ryba, ta doba je už ale dávno pryč,“ poznamenal Sklář.