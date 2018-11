Rybníky? Žádostí o peníze je moc, stát další nepřijme

Kunštát – Osmapadesátiletý Ladislav Dostál žije a učí na základní škole v Kunštátu. Mezi jeho koníčky patří divadlo. Jako komparzista se mihl v několika filmech a pohádkách. Přitom ho to odjakživa táhlo k malování. Na to mu však nezbývá čas. Před lety namaloval obraz pro Karla Gotta. A mnohonásobný Zlatý slavík mu zase věnoval kopii jednoho ze svých. „Mistr nás pozval na chvíli k sobě domů. Byl to pro mě, manželku i syna neskutečný zážitek a moc si toho vážíme,“ říká o neplánovaném setkání, které se odehrálo před několika dny.